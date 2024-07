Bordighera, nuovo parcheggio in via Forlì. Laganà: "Siamo pronti ad aprirlo venerdì" (Foto)

Bordighera avrà un nuovo parcheggio. Verrà aperto venerdì in via Forlì. Lo ha annunciato nella seduta odierna del consiglio comunale il vicesindaco Marco Laganà rispondendo al consigliere comunale di maggioranza Mauro Bozzarelli che ha chiesto fondi per la sicurezza durante la trattazione della quinta variazione al bilancio di previsione 2024-2025-2026.

"Vi invito a trovare fondi per la sicurezza perché ne abbiamo bisogno. A breve dovrebbe aprire un parcheggio in via Forlì, indispensabile per la città, però siamo nel punto più buio di Bordighera dove vi è l'unico attraversamento pedonale non illuminato" - mette in risalto il consigliere comunale di maggioranza Mauro Bozzarelli - "Inoltre, è in una strada che non permette il doppio senso di circolazione".

"Martedì sono stati installati due fari per fare luce sul parcheggio e sulla via" - replica il vicesindaco Marco Laganà - "E' un parcheggio momentaneo. E' un grande risultato ottenuto in venticinque giorni tra determina, delibere e affidamento dei lavori. Siamo pronti ad aprirlo venerdì. E' vero, l'ingresso non permette la doppia circolazione e soprattutto chi arriva dall'Aurelia non può permettersi di fare manovre. A breve, però, lo stabile verrà demolito e, perciò, la strada verrà allargata e il marciapiede verrà indietreggiato di circa un metro e mezzo. Oggi siamo corsi ai ripari dopo aver tolto i parcheggi dal lungomare. Questa è stata una delle poche soluzioni che siamo riusciti a percorrere".

"E' successiva alla pratica degli equilibri" - afferma il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito illustrando la pratica sulla quinta variazione al bilancio di previsione 2024-2025-2026 - "E' una delibera tecnica che ha per oggetto la verifica del permanere di quelli che sono gli equilibri sulla parte corrente e capitale. E' una delibera che non viene presa dall'amministrazione ma viene fatta e portata avanti dalla ragioneria".

"L'assestamento è anche una delibera tecnica dove la ragioneria, nel momento in cui procede alla verifica degli equilibri immediatamente dopo va a portare a bilancio delle modifiche sulla base di quelle che sono maggiori o minori entrate o maggiori e minori spese in modo tale che si possa arrivare alla fine dell'anno con l'obiettivo citato" - spiega il primo cittadino parlando dell'assestamento - "All'interno ci sono diverse voci".

"E' semplicemente una variazione di assestamento con la quale l'ufficio ha verificato lo stato delle entrate e delle spese proiettandole a fine anno" - specifica la dottoressa Micaela Toni - "E' prevalentemente di parte corrente. Sulla parte di conto capitale sono stati messi solo 10mila euro sulla biblioteca per far fronte a una spesa urgente".

La pratica è stata approvata con cinque voti contrari.