Consiglio comunale, Bordighera intitolerà una strada ai martiri delle Foibe

"Sospendere i contributi a tutte quelle associazioni che si macchiano di riduzionismo o negazionismo nel confronti delle foibe, dell'esodo istriano, fiumano e dalmata". Lo ha chiesto alla Giunta comunale, nel corso del consiglio comunale di Bordighera, il consigliere comunale di maggioranza di Fratelli d'Italia Massimiliano Di Vito.

"E' una mozione di carattere generale" - spiega il consigliere comunale di maggioranza Massimiliano Di Vito - "Chiediamo un impegno da parte della Giunta e del consiglio comunale a sostenere, nelle modalità che si riterranno più opportune, le celebrazioni del giorno del ricordo, nello specifico tra i giovani, promuovendo iniziative che accrescono la consapevolezza della storia della nostra Patria e contribuiscano alla formazione di una coscienza civile condivisa e chiediamo di sospendere ogni tipo di contributo finanziario e di qualsiasi altra natura a beneficio di soggetti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, con qualunque mezzo e in qualunque modo concorrano a diffondere tesi riduzioniste, giustificazioniste e/o negazioniste sulle drammatiche vicende delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata sminuendo la portata e negando la valenza storica e politica di queste enormi tragedie".

"Chiediamo anche di promuovere iniziative economiche e culturali a tutela della minoranza italiana e dell'ex Jugoslavia e rendere effettivo il diritto delle famiglie dei desaparecidos italiani di conoscere la sorte dei propri cari e il luogo in cui giacciono le loro spoglie" - sottolinea il consigliere comunale di maggioranza Massimiliano Di Vito - "Chiediamo di condannare senza indugi ogni forma di propaganda, negazionismo o riduzionismo dei crimini contro l'umanità commessi dai regimi totalitari di ieri e di oggi a prescindere dal colore politico".

"Il mio voto sarà favorevole" - fa sapere il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi - "Credo che sia corretto, specialmente per i più giovani, inserire questa vicenda in un contesto storico che tutti devono conoscere. La vicenda ha una storia molto lunga. La tragedia dei profughi è nata dalla sconfitta della guerra, è nata dagli ultimi anni in cui purtroppo il fascismo ha provocato danni enormi e migliaia e migliaia di morti. Abbiamo vissuto le responsabilità enormi dei comunisti di Tito, prima di loro però ce le avevano degli altri".

"Anche noi votiamo favorevolmente questa mozione perché facciamo nostra l'ultima riga di pensiero di questa mozione" - aggiunge il consigliere comunale di minoranza Massimiliano Bassi - "Anche noi condanniamo senza indugio ogni forma di propaganda, negazionismo o riduzionismo dei crimini contro l'umanità commessi da regimi totalitari di ieri e di oggi a prescindere da qualsiasi colore politico".

"Anche il confronto avuto all'interno della maggioranza ha sicuramente trovato tutti d'accordo all'iniziativa proposta da Fratelli D'Italia" – dice il sindaco Vittorio Ingenito - "Occorrerà dare piena attuazione a questa iniziativa, per questo abbiamo valutato all'interno della nostra città la possibilità di intitolare una strada ai martiri delle Foibe".

La mozione è stata accolta e approvata all'unanimità.