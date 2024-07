Bordighera, edifici pubblici: in consiglio comunale passa il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Approvato all'unanimità, in consiglio comunale, il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche in spazi, percorsi ed edifici pubblici di Bordighera.

Nel progetto sono previsti anche gli accessi alle spiagge per le persone disabili. "Con questo incarico il comune ha ricevuto un programma per andare a eliminare tutte le barriere architettoniche ancora presenti sia negli edifici pubblici, come le scuole e gli uffici comunali" - spiega il vicesindaco Marco Laganà - "E' un grande passo per l'eliminazione delle barriere architettoniche, importante sia per i residenti che i turisti. Lo potremo adottare in qualunque lavoro pubblico andremo a fare".

"Il progetto, redatto dall’architetto Fiorenzo Marino e seguito dal geometra del Comune Davide Maglio, è molto corposo come lavoro ma la città ne aveva bisogno perché non avevamo ancora uno strumento su cui poter intervenire anche nei futuri lavori" - sottolinea Laganà.

"Volevo ringraziare l'architetto Marino e Maglio per aver fatto questo lavoro che è di rilevanza sociale davvero notevole" - dice il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi.