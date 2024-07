Bordighera, bollette dell'acqua più alte. Ingenito: "Il Comune non determina le tariffe"

Una mozione sugli aumenti delle bollette dell'acqua è stata presentata dal consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi nel corso della seduta del consiglio comunale di Bordighera andata in scena ieri.

"E' una mozione un po' datata in cui segnalavo che stavano arrivando bollette un po' alte e, perciò, volevo sapere cosa si poteva fare per vedere questa situazione e porci un qualche tipo di rimedio" - dice il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi - "E' del 17 maggio ma comunque può essere ancora utile sentire qualche parola a riguardo".

"La società Rivieracqua è subentrata nel servizio gestione del sistema idrico nel giugno di due anni fa e da allora l'Amministrazione comunale non ha più capito le competenze negli interventi" - afferma il sindaco Vittorio Ingenito - "La gestione del servizio idrico integrato della città di Bordighera è stata affidata alla società Rivieracqua il 28 giugno 2022 su ordine dell’allora commissario ad Acta, la dottoressa Checcucci. Si è giunti a questo punto di rottura perché il commissario non aveva accettato di inserire nel verbale di consegna le condizioni con cui il Comune richiedeva esplicitamente che l’aumento esponenziale delle tariffe fosse graduale e dilazionato a tutela dei cittadini. A fronte di questo rifiuto, l’Amministrazione ha deciso di ricorrere contro l’ingiunzione e il giudizio è ancora pendente".

"Ad oggi il Comune non ha alcun ruolo nella gestione e nella determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato. L’auspicio è che il ricorso venga accolto, condizione che consentirebbe al Comune di avere margini di trattativa a favore dei cittadini nella determinazione della tariffa ovvero di riprendere una gestione in economia del servizio" - sottolinea il primo cittadino - "Si ricorda, infine, che è tuttora pendente il ricorso al Tar da parte di Confesercenti sulla legittimità della retroattività della tariffa unica. Il 10 luglio c’è stata la discussione e restiamo in attesa della sentenza. In ogni caso per le bollette di conguaglio che arriveranno ai cittadini di Bordighera nelle prossime settimane sarà possibile richiedere una rateazione come previsto dall’attuale Commissario dell’Ato Idrico".