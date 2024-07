Bordighera: contrasto all'abusivismo commerciale, assegnato al comune un contributo da 30mila euro

Al Comune di Bordighera è stato assegnato un contributo di 30.000 euro, a valere sul Fondo per la sicurezza urbana, per attuare il progetto che l’Ufficio di Polizia Locale ha predisposto per prevenire e contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti contraffatti. La Giunta, nella seduta del 23 luglio, ha a tal proposito approvato il protocollo di intesa “Progetto spiagge sicure – estate 2024”, che sarà a breve sottoscritto dalla Prefettura di Imperia e dal Sindaco della città delle palme.

Il contributo consentirà tra l’altro di assumere a tempo determinato, per quatto mesi, un agente di Polizia Locale che integrerà il personale già presente durante il mercato settimanale del giovedì. Inoltre verranno organizzati con la locale Delegazione di Spiaggia puntuali controlli presso gli stabilimenti balneari, si svolgeranno servizi sul litorale per contrastare la vendita al minuto di merce non autorizzata e verrà supportata l’attività investigativa per l’individuazione di eventuali depositi sul territorio. Rientra nel progetto, infine, l’acquisto sia di un drone che coadiuverà l’operato degli agenti di Polizia Locale sia di attrezzature ed equipaggiamenti adeguati.

“Il nostro impegno per la sicurezza - commenta l’Amministrazione Ingenito - si rafforza con ‘Spiagge sicure – estate 2024’, ulteriore elemento di un piano più ampio che comprende l’implementazione di nuovi impianti di videosorveglianza, le pattuglie serali, l’assunzione di quattro ausiliari del traffico. Un ringraziamento al Comando di Polizia Locale che, grazie ad un progetto di sicuro valore, ha consentito che alla Città di Bordighera fosse assegnato il contributo ministeriale”.