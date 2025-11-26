Ventimiglia, passa la variazione al bilancio di previsione 2025/2027

Passa in consiglio comunale a Ventimiglia la variazione n. 11/2025 al bilancio di previsione 2025/2027 disposta ai sensi dell'articolo 175 comma 1 e 2 del D.LGS. 18 agosto 2000 n. 267 nonostante i quattro voti astenuti della minoranza.

"Volevo chiedere all'assessore: ci sono 42mila euro in negativo nel capitolo contributo associazioni giovani nel 2026-2027" - interviene il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Non c'è nulla sull'associazione giovani".

"E' una revisione delle rette portata in Giunta qualche giorno fa per andare incontro alle famiglie" - specifica l'assessore Milena Raco - "Abbiamo alvorato come ufficio ragioneria su richieste pervenute. Sappiamo già che ci sono somme che arriveranno per quel settore e stiamo lavorando per questa problematica".

"Ne abbiamo parlato in commissione ma non ho capito bene" - dice il consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto - "Ho ricevuto un verbale da ritirare all'ufficio messi. Nel 2023 ho preso una sanzione, mi è stata recapitata a casa ma non hanno trovato nessuno e così è stata fatta una notifica. Vado a vedere i decreti, la notifica viene fatta da poste italiane, dopo 30 giorni, passa al messo comunale. Siccome ho visto che ci sono tante ammucchiate di queste sanzioni volevo sapere è una voce che dovrebbe esserci in bilancio".

"Sono stato coinvolto dai cittadini in diverse situazioni simili a quella annunciata da Martinetto" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Le poste quando portano la raccomandata lasciano un avviso ma non citofono e così i cittadini poi devono fare la coda di due ore per poterla avere. E' un disservizio che provvederemo a verificare".