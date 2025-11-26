Impianti sportivi a Ventimiglia, Di Muro: "Sono tutti attenzionati da finanziamenti per la loro completa riqualificazione"

Approvata in consiglio comunale a Ventimiglia la variazione n. 10/2025 al bilancio di previsione 2025/2027 disposta ai sensi dell'articolo 175 comma 1 e 2 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

"Finalmente si potranno fare interventi nella palestra comunale" - dice il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "Se non conoscete tutte le problematiche delle palestre vi accompagno. Ci interessa il bene della città".

"Per quanto riguarda la pratica sono favorevole affinché si cerchi di mantenere il contributo di 55mila euro e che la candidatura sia supportata dalla filiera istituzionale. Sicuramente la candidatura andrà favorevolmente" - afferma il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Sono favorevole".

"Questa pratica è significativa seppur semplice perché va a suggellare un impegno di questa amministrazione su tutti gli impianti sportivi" - sottolinea il Flavio Di Muro - "Domani convochiamo le associazioni sportive per annunciare che per la prima volta nella storia di Ventimiglia tutti gli impianti sportivi sono attenzionati da finanziamenti sovracomunali rispetto a una loro completa riqualificazione. Andremo a siglare un mutuo per riqualificare la Gil che serve ad alcune associazione sportive e alle scuole. Abbiamo candidato il PalaRoja sul fondo strategico regionale e confidiamo che questa domanda possa essere esaminata. Il campo Morel è il mutuo dell'anno precedente, noi ci siamo candidati per il Ventimiglia Calcio e abbiamo concluso i lavori con alcuni miglioramenti che servono per la fruizione della struttura. Il tennis è un'area abbandonata da tanto tempo su cui siamo intervenuti per chiuderla visto che era soggetta ad accampamenti abusivi. Riguardo al campo Zaccari per cui siamo soci ci si è candidati a un finanziamento regionale. Abbiamo assegnato le sedi alle associazioni sportive di carattere nautico e così possono accogliere i loro iscritti. Una visione e un sogno che accompagna una variante urbanistica legata a una scuola internazionale, sono previsti nuovi impianti sportivi a beneficio di giovani ventimigliesi, in particolare una piscina coperta. Tutti gli impianti sportivi della città sono attenzionati. Andremo a introdurre un contributo annuale per le associazioni sportive".