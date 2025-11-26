Ventimiglia, orario del mercato di venerdì: non passa la mozione di Martinetto

Bocciata in consiglio comunale a Ventimiglia anche la seconda mozione presentata dal consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto incentrata sull'orario del mercato del venerdì. Votano favorevolmente solo Martinetto e Scullino mentre i due consiglieri del Partito Democratico si astengono.

"Il sindaco ha emanato l'ordinanza il 20 novembre e abbiamo specificato gli orari estivi e invernali" - afferma il vicesindaco Marco Agosta - "In questa ordinanza abbiamo normato le condizioni metereologiche avverse, come vento intenso, precipitazioni potranno disporre la sospensione del mercato o la chiusura anticipata dell'attività di vendita. L'ordinanza è stata discussa con le associazioni di categoria che ringrazio. Il parere è contrario riguardo alla proposta di Martinetto".

"L'ordinanza ha modificato il disciplinare degli orari che era legata a un'ordinanza del 2022. C'è un riferimento errato" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "L'orario era uguale. Mi pare che ci fosse già un'ora per liberare gli spazi".

"L'articolo 50, comma 7, dice il sindaco esprime sentito il consiglio comunale, quindi non ha risposto alla domanda" - dice il consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto.

"La mozione chiede una chiusura anticipata in alcuni momenti dell'anno" - ricorda il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "La vostra ordinanza è lo specchio di come vi comportate con la città. Il tempo delimitato del mercato non sarà normato pima dell'ottobre del 2026. Gli ambulanti devono pulire gli spazi era già previsto. Se c'è allerta meteo è già previsto che il mercato non si fa. Quale scopo ha questa ordinanza? Il vicesindaco Agosta ha finalmente preso in considerazione la linea che portiamo avanti: vogliamo vedere che effetti avrà il parcheggio di 900 parcheggi. La città di Ventimiglia vive sul mercato. Cominciate a parlare con i comitati di quartieri che rappresentano le persone hanno necessità di esprimere soluzioni. Chi vive nelle aree del mercato possano avere i parcheggi blu gratuiti il venerdì. Vi invito a ritirare l'ordinanza e qualsiasi cambiamento possa essere fatto dopo l'apertura del parcheggio di corso Genova".

"La mia proposta era stata la chiusura alle 14" - dice il consigliere comunale di maggioranza Simone Bertolucci - "Quello che è stato messo in atto ha tenuto in considerazione tutti gli elementi e gli enti da tenere in considerazione. La proposta messa in essere è stata frutto di un confronto generale".

"E' un'ordinanza figlia di un percorso condiviso, figlia di un dialogo constante con le associazioni di categoria e tiene conto dei problemi della città dal punto di vista della viabilità" - dice il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella - "Ci siamo confrontati con chi vive con il mercato e con il mercato ci mangia. E' una rete di relazioni sociali ed economiche. Il mercato del venerdì nn dà solo lavoro agli ambulanti ma anche a bar, ristoranti e negozi. Si fa con confronto, dialogo e rispetto".

"E' un mercato che rimane aperto quasi tutta la giornata ed è una particolarità" - mette in evidenza il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "La scelta è se mantenere la particolarità storica del nostro mercato che è una fetta molto interessante per il commercio cittadino, gli operatori dei pubblici esercizi. E' da venti giorni che l'Amministrazione ha già preso una decisione, è il punto su cui dobbiamo riflettere. Voto a favore di questa mozione".

"Mi trovo d'accordo con una parte di analisi che ha fatto il consigliere Leuzzi" - interviene il consigliere comunale di maggioranza Franco Ventrella - "Attendiamo con ansia e curiosità l'apertura del parcheggio di corso Genova che avrà riscontri positivi. C'è stata la fase uno, ora attendiamo la fase due. Attenderei con calma e trepidazione l'apertura di questo parcheggio".

"In consiglio comunale nessuno ha mai parlato di questo" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto - "Potevamo discuterla l'altra volta e tanto l'avreste bocciata comunque. La mozione non la boccio".

"Noi modifichiamo solo ed esclusivamente l'orario del mercato del venerdì perciò, secondo il mio parere, non bisogna sentire il consiglio comunale" - mette in chiaro il vicesindaco Marco Agosta - "A volte subiamo allerte gialle che non piove o al contrario, se diluvia è competenza del sindaco dire: 'andate via prima'. Abbiamo cercato di migliorare questo aspetto".