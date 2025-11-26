Ventimiglia approva il nuovo regolamento per l'istituzione del Comitato Peba

Approvati all'unanimità sia i due emendamenti presentati dal consigliere comunale di minoranza Vera Nesci riferiti al nuovo regolamento per l'istituzione del comitato comunale per la pianificazione dell'eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative sia il nuovo regolamento del comitato Peba emendato.

"Una nuova composizione che è frutto di una volontà amministrativa" - illustra l'assessore Milena Raco - "Sono previsti rappresentanti di minoranza e maggioranza consiliare ma anche esperti per tutti gli argomenti trattati. Questa struttura crea un organo politicamente bilanciato, introduce criteri più rigorosi. La cadenza bisemestrale. Introduciamo il principio politico della prevenzione. Il comitato interviene prima che un progetto sia definitivo con due incontri programmati. Nasce l'ufficio barriere architettoniche. Abbiamo una cabina di regia permanente e un supporto. Rende Ventimiglia una città più vicina ai reali bisogni delle persone. Approvare questo regolamento significa affermare una visione chiara: Ventimiglia non lascia indietro nessuno".

"Questo regolamento è un passo importante per questa città. Parliamo di persone e della loro sicurezza nel muoversi a Ventimiglia. Nel centro storico mi capita spesso di osservare alcune difficoltà" - sottolinea il consigliere comunale di maggioranza Franca Bonadonna - "E' importante rendere sicuro ogni percorso. La sicurezza urbana è un tema unico. Oltre alle segnalazioni quotidiane mi sto occupando di mettere in sicurezza persine, cornicioni e muri degli edifici. Per quanto riguarda il regolamento lo apprezzo molto, è semplice ed efficiente. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto. Se in futuro dovessero emergere urgenze che richiedano una risposta rapida sapremo organizzarci in poco tempo".

"Esprimo la mia soddisfazione per il risultato ottenuto" - dice il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "E' sicuramente uno strumento importantissimo ma non è così innovativo visto che il comitato Peba è stato realizzato nel 2017 e molti principi sanciti esistevano già. Sicuramente è un segno di sensibilità e inclusione. Importante è l'introduzione di un ufficio, che è la novità. L'auspicio è che il regolamento venga attuato e che ci sia un lavoro proficuo da parte dell'ufficio che è stato istituito".

"In commissione la pratica è stata sviscerata e approvata all'unanimità" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Ho ascoltato l'intervento di Franca Bonadonna che mi trova d'accordo: mettere in sicurezza le strade. Nel centro storico è stato fatto tanto ma ci sono ancora difficoltà, come via Garibaldi che è disconnesso".

"Affrontiamo un tema fondamentale per la nostra città" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella - "E' un diritto e una questione di civiltà e per questo motivo è necessario un regolamento delle politiche che vadano a garantire che ogni strada e ogni ufficio siano accessibili. Il nostro gruppo considera questo regolamento ottimo perché prevede la collaborazione degli uffici comunali segnalando situazioni che possano creare barriere architettoniche, prevede la fase di progettazione di cui sono onorato di fare parte. Un vero segno di progresso è quello di garantire a tutte le persone di vivere pienamente in dignità. Il gruppo di Forza Italia sarà favorevole a questa pratica".