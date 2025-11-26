Ventimiglia, 'Sindaco per un giorno - Un percorso di educazione civica per le scuole primarie': approvato all'unanimità

Approvato, in consiglio comunale a Ventimiglia il regolamento 'Sindaco per un giorno - Un percorso di educazione civica per le scuole primarie'.

"Con la proposta di regolamento di 'Sindaco per un giorno' il nostro comune compie un altro passo significativo nella direzione di una cultura della partecipazione diversa orientata verso le politiche giovanili. Formare fin da piccoli il senso civico, il rispetto delle istituzioni e il valore della comunità sono principi che ritengo fondamentali per costruire una città più coesa e più consapevole" - dichiara l'assessore Milena Raco - "Bisogna investire sul futuro politico, sociale e culturale della città e questa proposta regolamentare traduce una visione in un progetto strutturato e duraturo perché come avevamo anticipato in sede di deliberazione del consiglio dei giovani cittadini e della consulta giovanile si era resa necessaria, da quello che è il nostro punto di vista, dividere per età il percorso di educazione civica, essendo diventata materia curriculare all'interno delle scuole, è giusto che ogni età faccia il suo percorso. Per questo il 'Sindaco per un giorno' andrà a colloquiare con il sindaco dei giovani cittadini. Il comune intende riaffermare attraverso questo progetto che la politica è un servizio reso alla comunità. Avvicinare i bambini alle istituzioni significa contrastare la crescente distanza tra cittadini e pubblica amministrazione perché è necessario ricostruire legami di fiducia. Per noi è un investimento civico a lungo termine. E' uno strumento per rafforzare l'educazione alla cittadinanza attiva, un modo per coinvolgere anche le famiglie e le scuole nel percorso di questa crescita della nostra città, un segnale di apertura delle istituzioni anche verso la comunità. Non è un progetto simbolico, per noi questo è un progetto strategico. Questo regolamento rende la nostra iniziativa stabile, riconosciuta e ripetibile evitando che dipenda dalla sensibilità del singolo amministratore o da progetti occasionali. Consolidiamo il rapporto tra comune e istituzioni scolastiche, creiamo continuità con il consiglio dei giovani cittadini, aumentiamo la qualità delle attività educative proposte e rafforziamo il ruolo del Comune come soggetto promotore di cultura civica. Ventimiglia si dota di uno strumento che dà finalmente certezza, ordine e visione politica ai giovani. Le politiche giovanili devono consentire ai nostri giovani di essere parte attiva e futuri cittadini consapevoli. L'iniziativa genera benefici che vanno oltre la scuola perché rafforzano la partecipazione democratica, i bambini imparano fin da piccoli attraverso l'esperienza diretta come funziona un'amministrazione. Avremo cittadini più informati e partecipi, capaci di dialogare con le istituzioni, miglioriamo il rapporto con le famiglie dei bambini che si accingono a iniziare questo progetto. Ventimiglia è una città che crede nei suoi giovani e nella formazione civica come elemento identitario. Supportiamo anche la coesione sociale, il lavoro sul rispetto, la responsabilità, la collaborazione per contrastare fenomeni di conflitto sociale. La proposta è perfettamente lineata con gli indirizzi in materia di educazione civica previsti dalla normativa nazionale, le politiche comunali di partecipazione già avviate e la volontà di questa amministrazione di afforzare la dimensione educativa e sociale della propria azione. Il progetto, inoltre, è una visione di una città formativa, inclusiva e orientata alla crescita per valorizzare i nostri giovani e per costruire un rapporto duraturo e positivo. E' veramente lodevole ed è giusto sottolineare quando gli uffici lavorano bene e tanto".

"Ringrazio l'assessore Raco per questa bella iniziativa. Vogliamo coinvolgere anche i ragazzi del quarto e quinto anno della primaria perché si vuole renderli cittadini della propria comunità, capire quali sono le problematiche" - propone il consigliere comunale di maggioranza Rosa Papalia - "E' molto importante perché nonostante siamo sommersi dalla tecnologia, mi accorgo che i ragazzi di oggi si allontanano sempre di più dalla realtà che li circonda. Diversi anni fa nelle scuole della primaria arrivava un quotidiano, che veniva letto, estratti degli argomenti particolari, attinenti e importanti e si generava una discussione. Ora il quotidiano non c'è più però la tecnologia c'è, che ci permette, allo stesso modo, di affrontare questi problemi. Il mio è un invito, verso i miei colleghi, a riprendere questo discorso perché è molto importante. Io cerco di formare i piccolissimi cittadini e vedo che i bambini ascoltano se qualcuno spiega le cose".

"E' la continuazione di quello che è stato fatto. E' una segnalazione fatta all'assessore e vedo che l'ha considerata, va benissimo" - commenta il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "E' una pratica che ha ottenuto un certo interesse da parte degli uffici. Un grande lavoro, quindi, per questa pratica il mio voto sarà sicuramente a favore".

"E' un investimento per il futuro della città" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella - "Avvicina i bambini a un senso di cittadinanza, alle istituzioni, alla partecipazione e li avvicina in modo concreto, attraverso un percorso di dialogo, di laboratori e di una simulazione dei consigli comunali. I nostri ragazzi potranno comprendere che cosa significa amministrare, collaborare e, soprattutto, contribuire al bene comune. Questo progetto si pone in continuità con il consiglio dei giovani cittadini creando un ponte formativo tra la scuola primaria e secondaria. Desidero ringraziare l'assessore Raco, per la sensibilità e l'impegno dimostrato nella costituzione di questo percorso, e l'ufficio scuola per il prezioso lavoro organizzativo e di coordinamento svolto. Sostenere questo progetto significa credere che l'educazione civica non sia solo una materia scolastica ma un modo di vivere insieme la nostra comunità. Invito, perciò, tutti i colleghi a votare favorevolmente e a condividere questo percorso di crescita per i nostri bambini e per la nostra città. Il voto di Forza Italia sarà favorevole".