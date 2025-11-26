Ventimiglia, mercato del venerdì: bocciata la mozione di Martinetto (Foto)

Bocciata in consiglio comunale a Ventimiglia la mozione sul mercato del venerdì presentata dal consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto.

"Finalmente porto la mozione in consiglio comunale visto che l'altra volta non mi è stato permesso. Sono stati dichiarati dei vizi formali per non farla ammettere" - dice il consiglio comunale di minoranza Nico Martinetto - "Con la mozione si richiede un rafforzamento dei controlli sul rispetto delle norme vigenti, in particolare: sicurezza antiterrorismo e passaggio agevolato per ambulanze; esposizione obbligatoria del cartello 'merce usata' per prodotti di seconda mano; rispetto degli orari di chiusura e sgombero; presenza di contenitori per rifiuti all’interno delle aree concesse; obbligo di lasciare il posteggio pulito e libero da scarti, con raccolta differenziata".

"Ritengo opportuno evidenziare che nel programma elettorale del candidato sindaco Panetta non vi è alcun riferimento all'orario del mercato del venerdì né a iniziative" - risponde il vicesindaco Marco Agosta - "Ho avviato un dialogo costruttivo con le tutte le parti interessate. Il nuovo orario è stato approvato ma prima della sua approvazione sono stati organizzati diversi incontri con tutte le parti e sono stati organizzati incontri con la minoranza, poi la Giunta ha approvato una delibera. Dopo dieci anni è stato possibile accorciare il mercato avendolo più accorpato. L'obiettivo è concludere il mercato in via Papa Giovanni XXIII. Continuano i controlli sui capi usati e falsi. Il regolamento ha introdotto per la prima volta una disciplina specifica su questo tema. Abbiamo normato un qualcosa che non c'era prima grazie anche alle associazioni di categoria. Sono stati effettuati controlli e accertamenti da parte della polizia locale, in particolare su giochi e videogiochi. Ho richiesto al Demanio una verifica per poter utilizzare l'area Resentello ma ha espresso un opinione negativa perché non contempla attività a fine commerciali. Il percorso portato avanti grazia alla maggioranza e della Giunta va nella direzione di trasformare il mercato in una vera e propria fiera, innalzando l'offerta commerciale e l'offerta turistica. Bisogna evidenziare e valutare l'impatto che avrà l'apertura del parcheggio in corso Genova con 900 posti. La Giunta esprime parere negativo e perciò la mozione va bocciata".

"Sono rimasto stupito dall'affermazione di Martinetto sul fatto che non ne abbiamo discusso. Abbiamo fatto una commissione in aula consiliare. Si sono discusse le eventuali problematiche e aggiustamenti. La maggioranza ha deciso di ridurre un'ora l'orario nel mese di ottobre" - interviene il consigliere comunale di maggioranza Franco Ventrella - "Tutti i gruppi erano ampiamente informati di quello che era successo poi è il sindaco che emette l'ordinanza in merito a orari".

"Sono rimasto un po' perplesso visto che è stato ampiamente discusso con le minoranze e gli enti proposti" - aggiunge il consigliere comunale di maggioranza Simone Bertolucci - "Sono state portate sul tavolo proposte anche più incisive. Si ascolta tutti, la maggioranza valuta e poi il sindaco con la metodologia gli viene concessa decide. L'intenzione è di bocciare la mozione visto che ormai è sorpassata".

"Chiedo di ritirare entrambe le mozioni perché sono superate" - interviene il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella.

"Ho notato che si è verificato subito uno scontro nei confronti di Martinetto, invito tutti ad abbassare i toni" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Alcune cose di questa mozione le abbiamo già dibattute".

"Ringrazio l'assessore per la risposta esaustiva" - replica il consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto - "Quando abbiamo fatto il tavolo avevo già presentato la mozione. L'altra volta potevate votarla, dicendo di 'no'".

"Richiede delle soluzione equilibrate" - sottolinea il consigliere comunale Gabriele Amarella - "L'area del Resentello è concessa solo per attività senza fini a scopo di lucro. Ci sono difficoltà dal punto di vista operativo-logistico. Non viene calcolato che in via Rossi vi sono un sacco di posti auto e ci sono operatori che hanno allacci fissi, che comporta la loro ricollocazione difficoltosa e onerosa. Con l'adozione del nuovo regolamento ha già disciplinato la vendita di oggetti usati. Bisogna tenere conto anche dei vincoli giuridici".

"Non capisco perché vi offendete quando viene presentata una mozione. Ha chiesto il controllo delle regole che ci sono già. Si chiede di dare conto alle regole approvate con un controllo più specifico" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Le questioni non sono state approfondite".

La maggioranza vota contro la mozione, i due consigliere comunali del Pd si astengono, solo i consiglieri Martinetto e Scullino votano a favore.