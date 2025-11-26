Messa in sicurezza dell'impianto sportivo di Peglia, Ventimiglia approva l'aggiornamento al Dup

Approvato in consiglio comunale a Ventimiglia l'aggiornamento del documento unico di programmazione per il periodo 2025/2027 nonostante tre voti contrari da parte dei consiglieri comunali di minoranza Nico Martinetto, Vera Nesci e Alessandro Leuzzi e un voto astenuto del consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

"Parliamo del mercato coperto, che siamo agli sgoccioli per l'apertura delle buste per conoscere l'impresa che farà l'intervento, della manutenzione straordinaria della palestra Gil e del contributo sugli asili nido" - illustra il sindaco Flavio Di Muro - "Comprende anche la messa in sicurezza dell'impianto sportivo comunale dei campi da tennis di Peglia, ovvero con una scheda allegata noi introduciamo l'utilizzo di uno strumento che è stato recentemente innovato nella revisione del codice dei contratti pubblici a livello nazionale: il project financing, che dà garanzie e opportunità per i comuni italiani. Noi lo sperimentiamo per la prima volta facendoci anche coadiuvare da uno dei principali studi d'Italia e lo attuiamo nella riqualificazione del complesso di Peglia, dove abbiamo allargato il campo a tutte le aree nel perimetro della club house del centro sportivo di Peglia per cercare di trovare un investitore lungimirante che oltre a gestire dei campi sportivi abbia anche l'interesse di investire risorse economiche riqualificando e rigenerando un quartiere che ne ha tanto bisogno cercando, inoltre, di introdurre anche elementi di novità in termini sportivi e sociali. Queste sono le principali novità che ci portano oggi a modificare il piano triennale dei lavori pubblici che abbiamo già affrontato con delibera di Giunta e su cui torneremo poi, con un puntuale aggiornamento complessivo anche degli anni a venire, il mese prossimo in occasione della seduta di bilancio".

"E' con estremo piacere che in questo Dup, che abbiamo aggiornato, viene inserito il recupero dell'impianto sportivo di Peglia. L'aspettavamo da parecchio tempo. Sono già diversi mesi che stiamo lavorando a questa pratica e siamo arrivati praticamente in dirittura d'arrivo. Tra pochi giorni dovrebbe essere pubblicato il bando" - dice il consigliere comunale di maggioranza Franco Ventrella - "Mi riempie di soddisfazione e di orgoglio. E' una cosa che non ho mai ben digerito e adesso è arrivato il momento di porci rimedio e farlo anche in maniera importante. Abbiamo inserito oltre all'impianto del Tennis club Ventimiglia, la bocciofila e, su indicazione espressa dal sindaco, il campetto di fronte al campo sportivo del Ventimiglia Calcio. E' un'area molto importante che permetterà lo sviluppo della zona di Peglia, visto anche quello che bolle in pentola: il finanziamento per la superstrada di Peglia. Potrebbe, perciò, diventare un'area di interesse veramente importante sia dal punto di vista sportivo che dell'insediamento urbano. E' con estremo piacere che votiamo questo Dup".

"Mi farebbe piacere sapere che fine farà la zona dove oggi insiste la bocciofila?" - afferma il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "E' il documento unico di programmazione dei prossimi anni che viene aggiornato. Un sacco di pagine, milioni e milioni di euro pubblici che vengono usati in base alle priorità, di questo documento mi arriva la email alle 14 del 21 novembre, la commissione riguardante questo documento la facciamo ieri pomeriggio fra le 17 e le 18. Nella giornata di ieri arriva il parere della revisione dei conti. Con tutta la buona volontà che ci posso mettere e con tutta l'attenzione che ho messo nella dichiarazione del sindaco vorrei capire come è possibile. Spiegatemi cosa c'è scritto qui. E' un problema, questi sono soldi pubblici. Vorrei capire che cosa si realizzerà. Raccontatecela nei tempi e nei modi adeguati. Faccio appello al presidente dell'assise: è impossibile votare una pratica di questa portata in questo modo".