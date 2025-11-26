Consiglio comunale, Ventimiglia vota all'unanimità la ratifica di variazione al bilancio

Votata all'unanimità, in consiglio comunale a Ventimiglia, la ratifica della variazione al bilancio n. 9/2025 adottata in via d'urgenza dalla Giunta comunale con deliberazione n. 167 del 22 ottobre 2025 e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 e 175 del decreto legislativo n. 267/2000.

"In questa pratica sarebbero da segnalare quali sono le novità" - dice il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "La mia idea di pubblica amministrazione è quella di migliorare la città. E' giusto contribuire a far sì che il contributo a Ventimiglia sia costante. Sono molto scettico ma voterò favorevolmente".

"Devo fare un appunto sul metodo. Tutte le pratiche sono state consegnate venerdì sera e la commissione è stata fatta solo ieri" - afferma il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Ci sono due importanti interventi che la città aspetta e deve ottenere nel più breve tempo possibile".

"Ci sono due voci predominanti perciò il voto di Forza Italia sarà favorevole" - aggiunge il consigliere comunale di maggioranza Franco Ventrella.