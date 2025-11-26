 / Politica

Politica | 26 novembre 2025, 20:52

Consiglio comunale, Ventimiglia vota all'unanimità la ratifica di variazione al bilancio

Adottata in via d'urgenza dalla Giunta comunale con deliberazione n. 167

Consiglio comunale, Ventimiglia vota all'unanimità la ratifica di variazione al bilancio

Votata all'unanimità, in consiglio comunale a Ventimiglia, la ratifica della variazione al bilancio n. 9/2025 adottata in via d'urgenza dalla Giunta comunale con deliberazione n. 167 del 22 ottobre 2025 e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 e 175 del decreto legislativo n. 267/2000.

http://SS.MM.II

"In questa pratica sarebbero da segnalare quali sono le novità" - dice il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "La mia idea di pubblica amministrazione è quella di migliorare la città. E' giusto contribuire a far sì che il contributo a Ventimiglia sia costante. Sono molto scettico ma voterò favorevolmente".

"Devo fare un appunto sul metodo. Tutte le pratiche sono state consegnate venerdì sera e la commissione è stata fatta solo ieri" - afferma il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Ci sono due importanti interventi che la città aspetta e deve ottenere nel più breve tempo possibile".

"Ci sono due voci predominanti perciò il voto di Forza Italia sarà favorevole" - aggiunge il consigliere comunale di maggioranza Franco Ventrella.

News collegate:
 Messa in sicurezza dell'impianto sportivo di Peglia, Ventimiglia approva l'aggiornamento al Dup - 26-11-25 22:20
 Ventimiglia, 'Sindaco per un giorno - Un percorso di educazione civica per le scuole primarie': approvato all'unanimità - 26-11-25 22:07
 Ventimiglia approva il nuovo regolamento per l'istituzione del Comitato Peba - 26-11-25 21:55
 Ventimiglia, passa la variazione al bilancio di previsione 2025/2027 - 26-11-25 21:31
 Impianti sportivi a Ventimiglia, Di Muro: "Sono tutti attenzionati da finanziamenti per la loro completa riqualificazione" - 26-11-25 21:12
 Ventimiglia approva all'unanimità il regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno - 26-11-25 20:39
 Ventimiglia, orario del mercato di venerdì: non passa la mozione di Martinetto - 26-11-25 20:32
 Ventimiglia, mercato del venerdì: bocciata la mozione di Martinetto (Foto) - 26-11-25 19:51

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium