Ampliamento del porto di Bordighera, Trucchi: "Sindaco convochi minoranza per tenerla informata"

"Il sindaco convochi la minoranza per tenerla informata". Lo ha chiesto il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi, in consiglio comunale, presentando un'interpellanza in merito al progetto di ampliamento del porto di Bordighera.

"L'interpellanza nasce da articoli di giornale" - ha detto il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi - "So che il sindaco non dà molta importanza agli articoli di giornale ma io, invece, la do. Più volte, in occasione di incontri fra sindaco e ditta Bizzi in merito alla concessione della Villa Regina che aprirà nell'estate del 2025, ho visto che è stato riportato anche con una ricchezza di particolari che c'era stato un abboccamento relativo all'ampliamento del porto. E' un argomento di importanza fondamentale e strategica, perciò, ritengo che non sia corretto, in nessun modo, che ci siano dei contatti fra l'amministrazione e i privati senza che sia stato informato il consiglio comunale o quantomeno la conferenza dei capigruppo in modo da avere un'idea di quello che sta succedendo nella nostra città. Non dobbiamo apprendere queste cose dai giornali. Il sindaco dovrebbe convocare la minoranza per tenerla informata su un argomento simile, se non fosse vero allora bisogna smentire gli articoli sui giornali".

"Non è la prima volta che lei pensa che non venga tenuto in considerazione, fa riferimento a un articolo di giornale che non ho fatto scrivere e non l'ha fatto scrivere nemmeno il sindaco o chiunque altro collega" - ha replicato il vicesindaco Marco Laganà - "Eviterei di fare interpellanze che non hanno nessuna sostanza. Nessuno ha mai avuto contatti con società o compagnie per l'ampliamento del porto. Se mi chiede se sono favorevole all'ampliamento direi di sì, mi piacerebbe un sacco, perché se avesse cento posti barca in più andrebbero a ruba perché tanti non riescono a seguire questa passione perché non ci sono posti barca".