Appalti, concessioni e forniture pubbliche inferiori a 40mila euro: Bordighera adotta un regolamento comunale

Bordighera approva, con sedici voti favorevoli e uno contrario, l'adozione del regolamento comunale sui controlli a campione nei confronti delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti degli affidatari di appalti, concessioni e forniture pubbliche di valore inferiore a 40mila euro.

"E' una pratica che era già stata discussa due volte in commissione. Si precisa, in questo caso, che nell'ambito dell'attività contrattualistica, l'ufficio non sarà più tenuto a effettuare quei controlli che vengono fatti abitualmente su tutti i contratti che vengono sottoscritti dal comune di Bordighera" - dice il sindaco Vittorio Ingenito.

"La normativa consente, infatti, che al di sotto di una soglia ci sia la possibilità di evitare le verifiche presso l'Agenzia delle Entrate, la regolarità contributiva e assegnare immediatamente questo lavoro o servizio" - sottolinea il primo cittadino - "Nell'arco di sei mesi l'ufficio Contratti a campione provvederà a sorteggiare delle aziende che sono affidatarie e verificherà i presupposti di legge. E' un controllo che viene successivamente e probabilmente vi saranno aziende che avranno già incassato una parte se non tutto il correspettivo però è importante riuscire dall'altra parte, vista la mole di lavoro che viene portata avanti dagli uffici e i ritardi che si accumulano a causa dell'assenza di una tempestiva risposta da parte degli altri enti, il legislatore ha provveduto a inserire questa opportunità, che dopo un'attenta verifica e un confronto tra il dirigente dell'area amministrativa, il dottor Sacchetti, e il dottor Grassano siamo arrivati a una formulazione di questo tipo".