Bordighera, pedonalizzazione del 'Budello': si infiamma il consiglio comunale (Foto)

“Dal momento che ad oggi non esiste alcuna decisione presa per la trasformazione del budello in area pedonale, progetto, preliminare o esecutivo, possiamo tranquillamente affermare che avete preso in giro 1200 persone. Avete parlato di un progetto che non esiste e di una decisione mai adottata” - replica il sindaco Vittorio Ingenito ai consiglieri comunali di minoranza Massimiliano Bassi e Fulvio Debenedetti in merito alla raccolta firme depositata in Comune sulla pedonalizzazione del 'Budello'.

"Il nostro gruppo consiliare ha pensato di presentare questa mozione, dopo aver letto articoli con dichiarazioni contrastanti, per mettere un punto fermo in merito alla possibile pedonalizzazione del Budello" - dice il consigliere comunale di minoranza Massimiliano Bassi illustrando la mozione presentata dal gruppo consiliare Bassi Sindaco - "Visto che alcuni consiglieri di maggioranza hanno già espresso la loro contrarietà a questo progetto si chiede a tutta la maggioranza di esprimere il proprio voto. Il nostro gruppo manifesta la propria contrarietà a spendere soldi pubblici per uno studio di fattibilità di un progetto che vede contrari una parte della maggioranza, la minoranza ma anche commercianti e cittadini. Si chiede alla maggioranza e a tutto il consigli comunale di esprimere con il proprio voto alla seguente domanda: i componenti del consiglio comunale sono favorevoli alla realizzazione della pedonalizzazione della zona chiamata il Budello?".

"Questa è la politica non solo contraria a tutti i progetti di una maggioranza, questa è la politica che processa le intenzioni di un consigliere e propone mozioni sul nulla. Questa è la politica fatta di aperitivi con pizzette e mortadella, questa è la cialtroneria politica di Bassi e Debenedetti priva di serietà e correttezza, questa è la politica che cambia idea all’occorrenza” - sottolinea il primo cittadino che ha mostrato con le delibere di consiglio del 2015 e 2017 come Bassi e Debenedetti avevano manifestato la volontà di ampliare il sedime carrabile di piazza Ruffini al fine poi di creare e rendere pedonale il budello - "La maggioranza consiliare, pertanto, esprime l'astensione perché mancano gli elementi essenziali per poter valutare qualsiasi idea visto che non esiste un progetto. Le minoranze hanno votato contrario a prescindere, resta da capire contro cosa hanno votato”.

"A me sembra che sia anche lei a prendere in giro i cittadini in questo frangente" – afferma il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi - "Non ho firmato questa petizione, quindi, parlo liberamente. Non ho una posizione preconcetta. Però è una presa in giro per i cittadini di dire: 'certo che non esiste un progetto scritto', ma sono usciti sei articoli di giornale e la città ha tutto il diritto di esternare la propria opinione, di raccogliere firme o di proporre pareri contrari. Il sindaco anche esternando solo un'idea mette in allarme la cittadinanza che ha tutto il diritto di raccogliere firme o proporre parerei contrari. La pedonalizzazione del Budello è improponibile perché ci sarebbe un grave problema di viabilità. Sarebbe più onesto dire è un'idea che abbiamo discusso. Se non è un progetto allora chiamiamola ipotesi ma votiamola e vediamo se consiglieri e assessori sono favorevoli o contrari all’ipotesi della pedonalizzazione".

"Sono uno di quelli che ha firmato la pedonalizzazione nella sua contrarietà alla pedonalizzazione" – dichiara il consigliere comunale di maggioranza Mauro Bozzarelli - "Il motivo per il quale non si debba pedonalizzare quel tratto di strada è perché credo sia un errore clamoroso. Un assessore e i rappresentati di due gruppi politici numerosi vogliono la pedonalizzazione, sono curioso di sapere se sindaco e Giunta sono favorevoli o contrari alla pedonalizzazione, mi sembra sia una domanda legittima e penso sia corretto dare una risposta ai cittadini. Io ritengo che non sia un'opzione da prendere in considerazione".

"Siamo favorevoli alle pedonalizzazioni ma parlare del Budello senza prima aver visto uno studio di fattibilità, studi o altri documenti non ci possiamo esprimere" - aggiunge il consigliere comunale di maggioranza Massimiliano Di Vito - "Ad oggi non si può parlare del Budello senza sapere delle cose".

"Ci sono delle imprecisioni in quello che ha detto il sindaco" - mette in risalto il consigliere comunale di minoranza Fulvio Debenedetti - "La petizione è partita dai commercianti di Bordighera, non è partita da Fulvio Debenedetti o da Massimiliano Bassi. Quando parliamo di pedonalizzazione del 2013, all'epoca vi era anche Bozzarelli e pure lui è contrario. Siamo favorevoli alle aree pedonali sulla città ma non sul Budello".

"Sono state dette cose non vere perciò ho il diritto di difendermi" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Massimiliano Bassi urlando - "Il sindaco ha fatto determinate affermazioni ed è giusto che io risponda. Rivolgendosi soprattutto ai consiglieri Sara Piantoni e Alessandro Albanese. Lei ha attaccato me nel personale". Al presidente del Consiglio comunale, Stefano Gnutti, Bassi grida più volte: "Presidente, lo faccia tacere", riferendosi al sindaco. "Questa è la sua educazione. Visto che lei si è rivolto ai miei consiglieri in maniera così scorretta, io mi rivolgo a tutti coloro della vostra amministrazione che non erano presenti nel 2018, perché non erano ancora stati eletti nell’amministrazione dal 2018 al 2023" - dice Bassi - "Allora, vi dico: le dichiarazioni che il sindaco fece un giorno e sulle quali io chiesi un'interpellanza, della quale non ho mai ricevuto risposta, se non vagamente". Il sindaco Ingenito tenta di prendere la parola ma Bassi lo blocca dicendo: "La smette di interrompermi? Lo sto leggendo, forse le darà fastidio ma preferisco leggere per non sbagliarmi. Purtroppo, per sua fortuna, ho solo un diploma di licenza media inferiore mentre lei è un laureato e dovrebbe mettere a disposizione della città l'umiltà, che non ha, di ascoltare i consigli del consiglio comunale. L'assessore Allavena ci ha cercato e ci ha chiesto aiuto perché sapeva che all'interno di questa maggioranza c'erano dei pareri discordanti. La città deve sapere le bugie che racconta il sindaco".

"In quanto capogruppo esprimo il voto che il gruppo Lega farà che è quello di astenersi" - fa sapere il consigliere comunale di maggiorana Barbara Bonavia - "Vorrei chiedere, per favore, che da colleghi esce qualche parole messe in bocca non si sa da chi, noi siamo favorevoli alla pedonalizzazione ma vogliamo vedere un progetto".

La mozione, alla fine del lungo dibattito, ottiene sei voti contrari e undici astenuti.