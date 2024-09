Bordighera, no alla pedonalizzazione del 'Budello': scatta una petizione (Foto)

Scatta una petizione contro la pedonalizzazione del 'Budello' a Bordighera. Nei giorni scorsi è, infatti, comparso un post, in un gruppo su Facebook, con il quale si invita gli utenti a firmare se si è contrari all'idea di rendere pedonale l'area, in via Vittorio Emanuele II, compresa tra la chiesa di Terrasanta e il bar della Posta.

Dopo il sondaggio social per capire le opinioni dei cittadini, che lamentano la mancanza di parcheggi e di viabilità alternativa, ora si passa ai fatti con una petizione creata da negozianti e residenti della zona che verrà poi presentata in Comune e in Prefettura. Chi fosse interessato a firmarla potrà farlo in alcune attività della zona, come Edicola Debenedetti, Bar Eclissi, Bar Aldo, Gioielleria Gibertini, Bagni Maoma, Chicco, Tabaccheria Tobacco Bardone e chiosco fiori Piazza Mazzini.