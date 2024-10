Bordighera, isola pedonale nel 'Budello': il sindaco Ingenito fa chiarezza

"Ad oggi non esiste alcun progetto, preliminare o esecutivo per la trasformazione del budello in area pedonale" - dice il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito facendo così chiarezza sulla possibile pedonalizzazione del 'Budello'.

"E’ ora di mettere il punto alla questione. Desidero fare chiarezza" - afferma il primo cittadino dopo le polemiche, il sondaggio social e la petizione nate per ribellarsi a questa possibilità.

"L’assessore Roda’, che ringrazio, ha presentato un’interpellanza sul tema. Nel corso del prossimo consiglio saranno, quindi, approfonditi i termini di quella che è solo una strumentalizzazione, probabilmente alimentata nell’interesse di chi, tra i banchi dell’opposizione, ha molto tempo da perdere" - dichiara Ingenito.