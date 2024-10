Bordighera, contributi per l'informatica e per ristrutturare la casa confiscata alla criminalità organizzata

Contributi per l'informatica e per ristrutturare la casa confiscata alla criminalità organizzata. E' quello che emerge con l'approvazione, con undici voti favorevoli e sei astenuti, della ratifica della sesta variazione al bilancio di previsione 2024-2025-2026 avvenuta in serata nel corso del consiglio comunale di Bordighera.

"E' una delibera che ha per oggetto una variazione tecnica, in quanto è stata proposta dalla Ragioneria sulla base di nuove entrate che si sono presentate nel corso dell'ultimo periodo" - illustra il sindaco Vittorio Ingenito - "Abbiamo registrato due contributi Pnrr per l'informatica da 19mila euro e 9mila euro".

"Abbiamo, inoltre, inserito e applicato una parte dell'avanzo vincolato che derivava dalla vendita di un terreno in Arziglia per inserirlo nel programma di ristrutturazione della casa confiscata alla criminalità organizzata a Montenero. Tuttora è pendente un bando sul quale abbiamo chiesto un contributo di 190mila euro, questo va a integrare la quota di contributo e la quota di cofinanziamento che è richiesto dalla Regione Liguria, che è il 20 per cento dell'importo" - dice il primo cittadino - "Ci sono anche 60mila euro legati a maggiori oneri che la nostra amministrazione deve sostenere per i minori in comunità. Questo è stato reperito con altre variazioni all'interno del bilancio".