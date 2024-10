Bordighera, "presidio di controllo al campo di pallacanestro": l'interpellanza di Debenedetti

"Sarebbe necessario un presidio di controllo, telecamere, sorveglianza assidua e multe per chiunque venga trovato all'interno al campo di pallacanestro polivalente nel piazzale delle scuole di via Pelloux, fuori dall'orario prestabilito". Lo propone il consigliere comunale di minoranza a Bordighera Fulvio Debenedetti illustrando l'interpellanza presentata, in consiglio comunale, dal gruppo consiliare Bassi Sindaco in merito al campo di pallacanestro polivalente nel piazzale delle scuole di via Pelloux

"Premettendo di essere totalmente favorevole alla creazione di nuove strutture sportive per i giovani, ma visto le numerose lamentele risalenti fin al 2022 da parte del vicinato ritengo sia stato posizionato in un luogo non idoneo vista la vicinanza alle scuole e alle abitazioni private" - dice il consigliere comunale di minoranza Fulvio Debenedetti illustrando l'interpellanza presentata dal gruppo consiliare Bassi Sindaco - "Nonostante alcuni interventi di migliorie effettuate le varie problematiche non sono state risolte, come per esempio l'orario, in cui poterne usufruire, che si protrae fino a notte tarda e, a volte, anche oltre la mezzanotte con raggruppamenti di ragazzi in un luogo poco sorvegliato; o la modalità di accesso, anche con cancelli chiusi si può notare che sono state aggiunte delle grate per non far scattare gli antipanico, però, il problema esiste ancora. I ragazzi infilano il braccio tra il montante del cancello piccolo e quello grande e aprono. Per non parlare dell'accesso libero dal cancelletto, affianco alla palestra Conrieri, che è basso e perennemente aperto".

"Per poter recuperare i palloni i ragazzi scavalcano e rompono le ringhiere di proprietà del condominio" - fa sapere Debenedetti - "Oltre ad arrampicarsi sui terrazzini delle abitazioni dei privati o camminare sul solettone privato e privo di protezione. Un mese fa un bambino è caduto e hanno dovuto chiamare l'ambulanza. Inoltre, il campo versa, molte volte, in pessime condizioni di igiene dovuti agli scarsi interventi da parte degli operatori ecologici. Dopo la mia mozione ho visto con piacere che siete intervenuti sulle imbottiture dei pali, però un altro intervento da non sottovalutare, data la scarsità di parcheggi nella zona centrale, è quella che nel periodo estivo e durante le vacanze natalizie e pasquali, con le scuole chiuse, l'ampio piazzale, ora in parte occupato dal campo, veniva adibito a parcheggio gratuito con grande beneficio degli abitanti, dei turisti e dei commercianti della zona. Il piazzale funge anche da punti di raccolta degli alunni in caso di emergenza e avere i canestri in cortile potrebbero comportare ulteriori problematiche per un eventuale intervento dei mezzi di soccorso".

"So che l'amministrazione ha ricevuto numerose email di protesta e richieste di intervento in merito e così in questa interpellanza chiedo: quali interventi ulteriori intendete prendere vista la situazione per risolvere le varie problematiche? Sicuramente sarà un costo in più per le cassi comunali ma assolutamente necessario prima che qualcuno si faccia veramente male" - conclude Debenedetti.

"In questa interpellanza sono elencate una serie di violazioni" - replica l'assessore Martina Sferrazza - "I ragazzi che entrano in una proprietà privata commettono delle violazioni. Quel cortile è di proprietà della scuola ed è legato agli orari della scuola, perciò non devono andare oltre l'orario. Deve essere usato dalla scuola e dai ragazzi mentre sono a lezione ma non deve assolutamente essere usato fuori dall'orario scolastico. Abbiamo messo anche il divieto del gioco del pallone e ci sono gli orari. Il campetto è presente anche nelle altre scuole e quindi non sarebbe giusto privare questa scuola. La manutenzione del campetto è a carico della scuola e perciò sono loro che devono occuparsi della polizia del campetto. Il parcheggio poteva essere una soluzione in passato ma oggi non va bene perché bisogna garantire la sicurezza dei bambini visto che in estate la dentro c'è una scuola estiva. Il numero dei partecipanti è sempre più alto per cui sarebbe davvero pericoloso aprire il piazzale come parcheggio. Per garantire la sicurezza dei ragazzi e preservare quell'area, in collaborazione con la polizia municipale stiamo attuando un progetto di sorveglianza".