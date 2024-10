Ex hotel Michelin a Bordighera, il consiglio comunale approva lo svincolo: Bozzarelli vota contro

Bordighera approva, con sedici voti favorevoli e uno contrario, in consiglio comunale lo svincolo dell'ex hotel Michelin.

"Facciamo riferimento all'ex hotel Michelin che verrà svincolato a uso alberghiero" - dice il vicesindaco Marco Laganà - "Oggi le restrizioni per realizzare alberghi sono molto più severe. La volumetria è la stessa e si trova in una posizione vicina a vincoli perché è vicina alla chiesa Anglicana. Votiamo, perciò, per uno svincolo. Finalmente dopo anni di continue ordinanze per tenere pulito si è arrivati, si spera, a una conclusione".

"Lo svincolo è propedeutico a una costruzione di edilizia privata a uso residenziale, giusto?" - chiede il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi - "Si sanno già quali sono gli oneri di urbanizzazione? Si potrà decidere la tempistica degli oneri di urbanizzazione?".

"Con la richiesta di svincolo si dà una destinazione" - replica il consigliere comunale di maggioranza Barbara Bonavia - "Hanno tempo dodici mesi per presentare un progetto e diciotto mesi per cominciare i lavori dopo l'approvazione del progetto, che comunque avrà dei vincoli da non superare visto che è vicino alla chiesa Anglicana. Oggi dobbiamo accettare o no uno svincolo. Gli oneri di urbanizzazione si sapranno quando ci sarà il progetto".

"L'ex hotel è ormai un ricettacolo di topi in centro a Bordighera, perciò ben venga lo svincolo" - commenta il consigliere comunale di minoranza Massimiliano Bassi - "Questi ex alberghi, ormai ruderi, vengono trasformati in appartamenti e non più in alberghi, questo è sicuramente un danno per la città ma visto che non possiamo farne a meno voteremo, perciò, a favore di questo svincolo".

"Voterò in maniera contraria a questa pratica perché resto dell’idea che città come Bordighera debbano attivarsi in tutti i modi per cercare quanto meno di invertire la tendenza e questo non sta avvenendo" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza Mauro Bozzarelli - "E' una norma ma nella mia autonomia voterò contro questo svincolo. Penso che bisogna dare un segnale e questo segnale non sta arrivando e continuiamo a perdere posti letto e, per cui, nel mio piccolo cerco di dare un segnale".