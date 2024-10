Bordighera, Dup approvato in consiglio comunale: astenuti Bozzarelli e la minoranza

Approvata in consiglio comunale a Bordighera la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche dell'anno 2024 con sedici voti favorevoli e uno astenuto e il documento unico di programmazione per il periodo 2025-2026-2027 con undici voti favorevoli e sei astenuti (Bozzarelli e minoranza).

"Annualmente ogni ente deve predisporre una revisione periodica delle partecipate" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito - "La Ragioneria ha provveduto con questa delibera e ai sensi dell'articolo 20 del testo unico. Permane, all'interno dell'area di perimetro delle partecipazioni del comune di Bordighera, esclusivamente la fondazione universitaria PU.P.O.L.I. Non ci sono variazioni di sintesi, o meglio di rilievo, rispetto all'anno scorso, non ci sono provvedimenti da adottare e, quindi, si prende atto che questa è l'unica fondazione presente previsto dal testo unico sulle società partecipate. Si prende atto di questa disposizione".

Documento unico di programmazione per il periodo 2025-2026-2027. "E' un documento fondamentale nella programmazione dell'ente e si compone di due parti: una sezione operativa e una sezione strategica" - afferma il primo cittadino - "La sezione operativa verrà poi predisposta con la presentazione del bilancio pluriennale 2025-2027. In questa sezione, che è quella strategica e che viene portata all'approvazione, predisposta dalla Giunta si identificano quelle che sono le linee programmatiche di mandato dell'amministrazione facendo un focus su quella che è la situazione dell'ente alla data di redazione in termini di dati statistici, in termini di situazione economica tanto della città quanto a livello nazionale. Si identificano anche le situazioni delle attività commerciali, quali sono le aperture e le chiusure. Si esprime anche sulla parte alberghiera e sulla Rta. Vi è un decremento delle strutture degli alberghi da 23 del 2019 a 15 del 2023 e un incremento di quelle che sono le attività ricettive extralberghiere. Non vengono considerati B&b o affitta camere che sono privi di partita Iva".

"Il documento riepiloga quello che sono sostanzialmente le linee di mandato dell'amministrazione e fa anche un focus su quelli che sono i progetti in essere" - sottolinea Ingenito - "Si parte da quella che è la situazione in ospedale di Bordighera, da quelli che sono i servizi attualmente attivi. Si fa un focus anche su quella che è la situazione della raccolta differenziata. Ci si sta muovendo su tre direttrici: rapida e tempestiva installazione di telecamere presso le aree di conferimento; adeguata informazione ai cittadini facendo in modo che durante il periodo natalizio e a Pasqua ci siano persone che possano dare le dovute istruzioni e informazioni a cittadini e turisti sulle corrette regole di conferimento: e una corretta informazione all'interno delle scuole con periodi di formazione a partire dalle elementari e medie. E' un obiettivo che auspichiamo. Puntiamo ad avere personale in più, oltre alla polizia locale, che possano fare controlli puntuali, come avviene già in altre città, sul conferimento. Sull'aspetto urbanistico abbiamo chiesto all'ufficio Tecnico di portare in conclusione il bando per l'affidamento per la redazione del nuovo piano urbanistico entro le fine del mese".

"Vi è il progetto legato alla ristrutturazione del Palazzo del Parco con conferimento di incarico a un tecnico che prevede anche quelle modifiche che in sede di commissione si erano concordate con tutte le forze politiche del consiglio comunale. Il progetto non prevedeva sale per il mondo associativo né una biblioteca, quindi, verrà modificato e verrà fatta una valutazione sull'impatto e il costo riguardo alla realizzazione di un parking sotterraneo" - svela il sindaco Ingenito - "Abbiamo anche altre voci: è in dirittura d'arrivo l'utilizzo dei 35 posti auto in via Santo Stefano, abbiamo completato 70 parcheggi nell'area del Beau Rivage e 75 circa nell'area dell'Arziglia. E' in corso il progetto di messa in sicurezza di Punta Migliarese, finanziato da Regione Liguria, e il ripascimento dell'area che va dal San Marco fino al Kursaal. Questi sarà uno degli argomenti, insieme ai lavori alla scuola, che saranno messi sul tavolo dei candidati alla regione per avere il giusto supporto per delle opere fondamentali".

"Sull'efficientamenti energetico è in corso l'intervento alla chiesa Anglicana. Un lavoro necessario per la climatizzazione invernale ed estiva" - dichiara Ingenito - "Sulla manutenzione del verde abbiamo iniziato da poche settimane quello che era una pietra miliare di investimenti sul decoro urbano con il raddoppio del budget destinato al verde: da 200mila euro arriviamo a 400mila euro con molti più operatori, soprattutto nel periodo estivo. A breve verranno istallate nuove telecamere che derivano da un bando Pnrr legato a un progetto del Ministero dell'Interno che il comune si era aggiudicato nel 2023, poi arriveranno altre telecamere grazie a un altro bando Pnrr per la gestione dei rifiuti solidi urbani. In ambito turistico ci sono diverse novità. A breve verrà presentato un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale di Bordighera. Un bando che l'amministrazione si è aggiudicata dal Ministero della Cultura. Sono circa 200mila euro. E' un progetto che verrà presentato entro la fine di ottobre focalizzato su Monet e la valorizzazione di alcuni siti del comune di Bordighera. Dal punto di vista culturale Villa Regina Margherita rappresenta un'opportunità che abbiamo a lungo seguito e un risparmio di costi. Sulla finanza pubblica sono aspetti tecnici che riguardano l'assetto tariffario del Comune".

"Quando parlate dell'acquisto di attrezzature per potenziare il servizio dell'igiene urbana, a cosa vi riferite?" - chiede il consigliere comunale di minoranza Fulvio Debenedetti - "C'è una voce che parla della creazione della foresteria sportiva per i giovani atleti della città ma noi ce l'abbiamo già, basta sistemarla. Quando parlate di disponibilità di un appartamento comunale per far fronte a criticità urgenti di famiglie con minori, noi in via Camposanto abbiamo il vecchio appartamento del custode che è in totale degrado, che era già stato sfruttato da diverse famiglie. Anche lì potete eliminare il degrado al cimitero e riuscite ad avere la disponibilità per ogni evenienza. Sullo studio di fattibilità per una ciclabile tra Bordighera e Ospedaletti valutiate bene il tutto".

"Sull'acquisto delle attrezzatture si tratta delle telecamere" - replica il sindaco Ingenito - "La foresteria del Palazzetto dello Sport fa parte del compendio che viene dato in gestione al concessionario. Se fa parte di una concessione non può essere preso dal comune. E' una legge, non dimentichiamo le norme. Sull'immobile del cimitero è stato dato alla Protezione civile che lo usa come deposito. Riguardo agli affidi dei minori ci sono diversi progetti che sta seguendo l'assessore Sferrazza riguardo a immobile da recuperare".

"E' prevista una commissione che attribuisce al comune di Bordighera un ruolo di controllo attento sull'ospedale e ne sono contento. E' una cosa molto importante e spero che venga convocata con frequenza" - interviene il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi - "Si può avere una tempistica e precisazione sui lavori della passeggiata mare? Villa Regina aprirà in estate?".

"Villa Regina sarà entro il periodo estivo perché ci sono diverse interventi da fare sulla parte dell'impiantistica" - risponde il primo cittadino. "La passeggiata mare verrà divisa in due lotti, il primo lotto riguarderà i sottoservizi e si andrà avanti a campioni" - replica il vicesindaco Marco Laganà - "Il secondo lotto riguarderà la pavimentazione, l'arredo urbano e il restante. Il secondo lotto è un po' più problematico rispetto al primo per i sottoservizi. Se riusciamo li finiremo prima dell'estate, in caso non riuscissimo ci fermeremo in estate con i sottoservizi coperti e poi proseguiremo i lavori a settembre".