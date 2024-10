Scolmatore alla Rotonda di Sant'Ampelio a Bordighera, Trucchi: "Opera brutta ed ecologicamente discutibile"

Costerà 95mila euro la realizzazione del canale di scolo delle acque alla Rotonda di Sant'Ampelio a Bordighera, scelta progettuale presa dall'Amministrazione alla luce delle perizie depositate presso il Tribunale di Imperia e in considerazione del minor impatto ambientale ed economico rispetto alla demolizione e ricostruzione di parte del manufatto.

"L'interpellanza è relativa ai lavori del canale dello scolmatore da eseguire presso la Rotonda di Sant'Ampelio" - ha detto il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi illustrando l'interpellanza presentata, ieri sera in consiglio comunale a Bordighera, dal gruppo consiliare Insieme - "Chiedevo se era intenzione far i partire i lavori e l'altro giorno ho visto che sono iniziati. Questa scelta è stata scelta confermata, io ritengo che questa opera sia discutibile sul piano estetico e dannosa sul piano naturalistico - ambientale. Ho verificato che lo scarico è effettivamente nelle acque della riserva protetta di Sant'Ampelio. Sarà pulito periodicamente? Ritengo che sia brutto esteticamente, d'impatto visivo ed ecologicamente non sia il massimo. Come è noto, ero favorevole alla transazione perché era ora di liberare quel pezzo di spiaggia lì davanti. L'avevo già detto tre anni fa pregando di cercare di trattare, in una maniera amichevole, con il privato per arrivare a una transazione e invece c'è voluta un'azione giudiziaria. Non è stata fatta, tre anni fa, una strada di conciliazione extragiudiziale tra il pubblico e il privato. Il perito non ha espresso una sola soluzione, ne aveva espresse due. Avete scelto la soluzione meno cara e meno impattante. Francamente è un'opera brutta ed ecologicamente discutibile".

"Questa interpellanza non andava presentata perché lei sta andando contro a quello che c'è stato imposto da un tribunale, da un Ctu" - ha replicato il vicesindaco Marco Laganà - "Non è una volontà dell'Amministrazione creare una canaletta, lo scolmatore dell'acqua, perché sappiamo benissimo che lì il mare non arriverà mai. La conosciamo la realtà. Bordighera e i cittadini conoscono la realtà della Rotonda, del precario e la situazione che si è creata. Amichevolmente si va al bar ma non si va con una persona con la quale non si riesce ad avere nessun dialogo se non demolirla o farla brillare. L'opera pubblica non è stata realizzata per il ristorante, è stata realizzata per i cittadini, i residenti e i turisti. Non ci sono state alternative, le abbiamo provate tutte. Non può dire che è un'opera brutta perché non ha visto come sarà una volta finita. Questo scatolato che percorre il perimetro anteriore della rotonda nel periodo estivo verrà coperto con dei paiolati, delle doghe di legno, e nessuno vedrà nulla. Spero, tempo permettendo, di avere entro la fine dell'anno l'opera fatta, finita e consegnata. All'interno della stessa opera andremo a inserire anche delle porte stagne nei locali delle cabine sottostanti, in caso dovesse arrivare il mare anche lì. Il costo è di 95mila euro".