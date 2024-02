Ventimiglia, autovelox sulla statale 20 in val Roya: il limite di velocità resta 50 km/h

Il limite di velocità dell'autovelox, installato nella val Roya, tra Trucco e Porra, resterà di 50 km/h. Lo annuncia il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro nel corso della seduta del consiglio comunale odierno comunicando la risposta di Anas.

Non verrà, perciò, modificato l'autovelox criticato e polemizzato dagli automobilisti che viaggiano sulla statale 20 in val Roya "Avevo scritto, due mesi fa, ad Anas e al Prefetto per chiedere un innalzamento a 70 km/h e mi è giunta la risposta" - fa sapere il primo cittadino leggendo la risposta ricevuta da Anas che ha sottolineato che "il rilevatore di velocità è stato adeguatamente valutato a seguito delle segnalazioni di incidentalità. A seguito della relazione da voi presentata, si ritiene che il limite a 50 chilometri orari sia un buon deterrente".

Anas ha, inoltre, chiarito che "questa progettualità della gestione sterilizzata dei velocità, la sua collocazione, il limite è chiaramente voluta e strutturata dalla presente amministrazione che si è insediata. Dal controllo è emerso che le sanzioni sono regolari" - dice il sindaco Di Muro - "Anas si mette comunque a disposizione per incontri con il Comune".