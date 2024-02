"E' stata avviata la conferenza dei servizi per procedere alla costruzione del Palasalute". Lo comunica il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

“Ci sarebbe da dire molto sui lavori pubblici ma ci tengo a far sapere che due giorni fa abbiamo avviato la conferenza dei servizi per far partire i lavori“ - dice il primo cittadino.

Il Palasalute incrementerà l’attività sanitaria territoriale nei locali dell’ex dogana francese.