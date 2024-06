Ventimiglia, nuovo Palasalute nell’ex deposito 'Eiffel': ripartono i lavori

Sono ripresi i lavori per la realizzazione del nuovo Palasalute nell’ex deposito Eiffel a Ventimiglia. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

"A seguito dell’approvazione in giunta della nuova perizia di variante, sono finalmente ripresi i lavori per la realizzazione del nuovo Palasalute nell’ex deposito Eiffel, partendo dai sottoservizi" - fa sapere il primo cittadino - "Grazie alla sinergia con ASL1 e Regione Liguria è stato possibile ridefinire un nuovo cronoprogramma per ottimizzare i tempi di realizzazione del parcheggio pubblico da 120 posti auto e della Casa di Comunità".

"Si tratta di un'operazione dal valore complessivo di 4,5 milioni di euro, grazie alla quale sarà possibile consegnare ai ventimigliesi una nuova struttura sanitaria centralissima e facilmente raggiungibile" - sottolinea il sindaco Di Muro.