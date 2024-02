Ventimiglia, caso Civitas. Di Muro: "Venduta all’asta l'ex scuola di San Lorenzo"

"Venduta all’asta l'ex scuola di San Lorenzo". Lo comunica il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro durante la seduta odierna del consiglio comunale parlando di un patrimonio di Civitas.

"Sapete che abbiamo ereditato una situazione difficile per quanto concerne la Civitas" – dice il primo cittadino – "Abbiamo deciso come giunta comunale di definire il debito che si era contratto con lo Stato, con l’Erario, andando verso un'agevolazione di 614mila euro anziché rischiare una condanna certa, secondo i nostri legali, e versare in un prossimo futuro oltre 2milioni di euro".

"Per far questo bisogna mettere mano al patrimonio di Civitas" - fa sapere Di Muro - "Abbiamo fatto un'asta che al primo colpo ha raggiunto quello che ci siamo prefissati. Per circa 220mila euro sono state vendute all’asta le ex scuole della frazione San Lorenzo che erano abbandonate".