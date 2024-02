Ventimiglia, lotta all'antisemitismo: mozione approvata in consiglio comunale (Foto)

Votata all'unanimità durante la seduta odierna del consiglio comunale a Ventimiglia la mozione presentata dai consiglieri di maggioranza Simone Bertolucci, Franco Ventrella, Enzo Di Marco, Matteo Ambesi e Roberto Parodi che impegna il sindaco e la giunta ad adottare la definizione operativa di antisemitismo definita dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (Ihra) nell’adunata plenaria del 2016.

“Siamo in un momento di commemorazione. Ci sono stati eventi in occasione della commemorazione del Giorno della memoria e ce ne saranno per la Giornata del ricordo e così ho ritenuto interessante presentare questa mozione che riguarda una sensibilizzazione migliore che spero il nostro comune prenderà nei confronti della problematica della negazione della Shoah e della lotta contro l'antisemitismo" - dice il consigliere comunale Simone Bertolucci illustrando la mozione - “La Repubblica italiana ha designato il 27 gennaio come il giorno della memoria. Dopo oltre 75 anni dall’Olocausto si assiste ancora a campagne antisemitismo negazioniste, che escludono la fondatezza delle verità storiche, ed a fenomeni di antisemitismo, con oltraggio alla memoria dei martiri dell’Olocausto. Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento del fenomeno del negazionismo della Shoah e dell’antisemitismo: infatti, nel 2004 gli italiani negazionisti erano solo il 2,7 per cento e, secondo il rapporto dell’istituto di ricerca Eurispes del 30 gennaio 2020, risultava che per il 15,6 per cento della popolazione italiana la Shoah non sia mai esistita e che per un altro 61,7 percento degli italiani gli episodi di antisemitismo recenti sono solo casi isolati".

"Il Giorno della Memoria bisogna tenerlo in cronaca per evitare che venga dimenticato attraverso diverse iniziative oltre a quelle che già oggi vengono proposte dalle associazioni. Quello che facciamo stasera spero aiuti a mantenere cronaca quello che poi ci si dimentica" - sottolinea Bertolucci - "La mozione impegna anche l’amministrazione a sostenere le autorità giudiziarie nei loro sforzi volti a identificare e perseguire con maggior efficienza ed efficacia le aggressioni antisemite".