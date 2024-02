Ventimiglia, interventi in località Terre Bianche-ex cava Grimaldi: ok del consiglio comunale per l’accordo di programma

Approvata all’unanimità nel corso della seduta odierna del consiglio comunale a Ventimiglia la pratica sull’assenso alla sottoscrizione dell’accorso di programma promosso dal comune di Ventimiglia finalizzato alla realizzazione di un complesso di interventi in località Terre Bianche-ex cava Grimaldi comportante varianti al Puc e modifiche al PTCP.

"La programmazione urbanistica si sviluppa su percorsi e procedimenti articolati e complessi, subordinati per lo più da osservazioni e prescrizioni di enti sovracomunali richiedendo un orizzonte temporale medio-lungo che attraversa diverse amministrazioni come nel caso del progetto denominato Terre Bianche che ha visto impegnate due amministrazioni comunali diverse, l'amministrazione commissariale per giungere ai nostri giorni" - illustra l'assessore Adriano Catalano - "Mi auguro che questo consiglio comunale possa negli anni dover più e più volte ratificare interessi pubblici. L'accordo di programma prevede la realizzazione da parte del privato delle seguenti opere pubbliche: un parco pubblico di valenza regionale di oltre 14 ettari, parcheggio pubblico a servizio dei giardini Hanbury, scuola botanica, percorso ciclopedonale, ripristino della rete sentieristica via Roma e via 'Iulia Augusta', la rinaturalizzazione del rio Sorba con opere di difesa idrauliche. Il consiglio comunale dovrà solo confermare il già espresso assenso per la sottoscrizione dell'accordo di programma in quanto le varianti al Puc e al PTCP necessarie alla realizzazione degli interventi sono già state approvate da Regione Liguria essendo di esclusiva competenza regionale. E' avvenuto a seguito di un lungo procedimento. La Regione ha concluso il procedimento esprimendo l'assenso alla sottoscrizione dell’accorso di programma dando atto delle approvate varianti".

Il progetto prevede anche la realizzazione di un complesso immobiliare ad uso residenziale/turistico e il miglioramento ambientale della costa, sull’area di proprietà. “Condivido totalmente le parole dell’assessore che le opere pubbliche o private arricchiscono la nostra città. I tempi burocratici amministrativi sono lunghi. La pratica è iniziata ai tempi di Ioculano ma la conosco bene, visto che l’ho affrontata quando ero assessore, e, perciò, mi auguro che tutti votino favorevolmente affinché il sindaco sia autorizzato a mandare avanti la pratica" - dice il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta - "La pratica è stata molto difficile. E’ un intervento importante che pur fatto da un privato potrà portare un beneficio a tutta la città. Sono, perciò, favorevole a questa pratica”.

“Le varianti al puc e al tcpt che sono necessarie ad autorizzare” - dice il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella - “Ha promosso la formazione di un accordo di programma finalizzato a interventi. In questo accordo di programma si prevede che il privato organizzi diverse opere pubbliche: una scuola internazionale di giardinaggio, la rinaturalizzazione del rio Sorba, una pista ciclabile. Viene prevista una nuova rete di fognaria per la zona Grimaldi ma vengono realizzate anche opere urbanistiche secondarie. L’interesse pubblico penso ci sia tutto. C’è l’esborso da parte di un privato. Auspico che all'interno di questa assise la pratica trovi la maggior approvazione”.

“E’ una pratica che arriva da distante. Parliamo del sindaco Valfré. Si era fatto un progetto molto importante e abbastanza impattante. Vi era l’intenzione di realizzare un residence. La regione non lo prese in considerazione” - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - “E’ un motivo di grande soddisfazione che la pratica arrivi a conclusione. L’interesse pubblico c’è sicuramente. Si risana tutta quella zona, si è tolto il vincolo cimiteriale. Voterò sicuramente favorevolmente”.

“Esprimo la mia soddisfazione perché si è giunti alla parte conclusiva del progetto che parte da lontano” - commenta il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - “Arriviamo alla conclusione di un progetto molto importante che si tratta di una rinaturalizzazione di alcune zone, ripristino di un sentiero, importanza ricettiva visto che verrà costruita un’attività ricettiva non impattante, un parcheggio pubblico per i visitatori dei giardini Hanbury. E’ un’opportunità che la nostra città non può perdere. Il mio voto sarà favorevole “.

“Finalmente dopo molti anni la pratica giunge al termine. Quando l’interesse pubblico c’è e la pratica è fatta bene le cose vanno veloci” - dice il consiglio comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - “Possiamo votare questa pratica all’unanimità”.

“La mia speranza che, per eventuali altri progetti dello stesso livello, ci possa essere una burocrazia più celere perché questi progetti possono portare solo benefici per la città visto che si andrà a risanare una zona abbandonata. Si avrà una zona di giardinaggio, varie opere pubbliche e oneri di urbanizzazione. Il mio voto sarà favorevole” - afferma il consigliere comunale di minoranza Cristina D’Andrea.

“L’interesse pubblico era già stato votato in passato” - dice il consigliere comunale di maggioranza Matteo Ambesi - “Voterò favorevolmente”.

“Era un distretto di trasformazione“ - dice il consigliere comunale id maggioranza Ascheri - “La pratica non l'ho capita perché ce ne sono due. Questa pratica aveva una carenza di dati che bisognava capire. I dati sono poi stati dati, la pratica è stata capita“.

“Un complesso di interventi nell’ex cava Grimaldi molto importanti” - dice il consigliere comunale di maggioranza Franco Ventrella - “Si evidenziano opere pubbliche e private. Il gruppo consiliare di Forza Italia voterà con immenso piacere a favore“.