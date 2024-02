Ventimiglia, interventi a Terre Bianche-ex cava Grimaldi. Scullino: "Progetto portato avanti dalla mia Amministrazione" (Foto)

"Ho salutato con viva soddisfazione l'approvazione unanime da parte del Consiglio comunale dell’accordo di programma 'Grimaldi Garden' con Università di Genova e Regione Liguria avviato e portato all'imminente conclusione dall’Amministrazione presieduta da me. Si tratta della realizzazione di un complesso turistico-residenziale con annessa scuola di botanica, parcheggi per i giardini Hanbury e il risanamento paesaggistico di tutte le aree denominate 'Terre Bianche' che sorgerà a Grimaldi, sul terreno dove attualmente vi è un'ex cava abbandonata ormai da decenni" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino parlando della sottoscrizione dell’accorso di programma, approvato all'unanimità in consiglio comunale, finalizzato alla realizzazione di un complesso di interventi in località Terre Bianche-ex cava Grimaldi.

Un progetto, seguito dall'architetto Eldert Overzee con il supporto legale dell’avvocato Cristina Loiaconi e sviluppato in accordo con Regione Liguria e Università degli Studi di Genova, che oltre a insediamenti residenziali e ricettivi di alta qualità, offrirà nuove opere pubbliche e servizi per tutti. "L’investimento era stato proposto dal principe Alberto Il di Monaco, sovrano che si è dimostrato molto vicino alla nostra città soprattutto in questi ultimi anni e, in particolare, con un generoso contributo per la ricostruzione della passerella sul Roya" - afferma Scullino - "Quanto alla proposta NAMIRA/Borgo del Forte che oggi è oggetto di aspro confronto all'interno dell'Amministrazione subentrata a quella da me presieduta, non possono esserci dubbi sull'atteggiamento che avremmo tenuto in sua vece fin dal 7 settembre 2023 all'arrivo della liberatoria regionale ex art. 89 del decreto 380/2001 cioè 'Immediata doverosa adozione in Giunta della variante, sua pubblicazione, esame approfondito delle osservazioni presentate dai cittadini sovrani a termine di legge, loro controdeduzione ampiamente motivata e invio del dossier alla Regione che ha la titolarità delle competenze ambientali e paesistiche'".

"In democrazia l’anno scorso il voto popolare si è espresso diversamente a favore di persone e di un programma differente dal mio e oggi compito della minoranza in una delicata fase di questa pratica importantissima per Ventimiglia è di registrare gli sviluppi, certo non positivi" - conclude Scullino.