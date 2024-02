Ok all'accordo sulla ex cava Grimaldi in località Terre bianche, ‘Ventimiglia Progressista’: "Non è riqualificazione ambientale"

“Se non ci fosse da piangere (e molto) verrebbe quasi da ridere, a sentire del voto favorevole in Consiglio Comunale all’accordo di programma sulla ex cava Grimaldi, in località Terre Bianche: unanime. Nessun no, nessuna astensione. Tutti favorevoli, maggioranza e opposizione”. Ad intervenire sull’argomento è il gruppo ‘Ventimiglia Progressista’ che spiega: “Regione Liguria ha fornito delle incredibili varianti al PUC e al Piano territoriale di coordinamento paesistico del Comune di Ventimiglia e così via, niente più vincoli. In una zona dove non si poteva costruire neppure un bugigattolo, ora arriva il mega progetto e tutto è consentito, ai danni dei residenti che finiranno sotto polvere e tubi e dei cittadini tutti che perderanno un polmone verde in cambio di più caldo torrido e crisi idrica".



"D’altronde, è ormai prassi dei politici locali far passare per ‘riqualificazione ambientale’ un complesso immobiliare di 10 mila mq, 4mila mq di pertinenze, a cui si aggiungono le aree per parcheggi pertinenziali: circa 170 tra posti auto e box privati per una superficie di circa 6.800 e poi le strade, la rete idrica e fognaria che si renderanno necessarie che nulla hanno a che vedere con la salvaguardia dell’ambiente e tantomeno con la rinaturalizzazione del Rio Sorba. Il tratto comune delle ultime amministrazioni, nessuna esclusa, sta nel capo chino, nel non aver mai voluto richiedere al facoltoso privato un reale progetto di valorizzazione ambientale e paesaggistica, come avviene in altre realtà. Pensiamo all’ex cava oggi diventata area naturalistica Le Chiesuole di Parma, all’ex cava di calcare a Les Baux de Provence oggi nota come La Cathédrale d’Images, al Parco Est delle Cave tra Monza Brianza e Milano, alla Cava Germaire in Piemonte, alla Cava Bomba in Veneto, alla Cava Buscada in Friuli Venezia Giulia. A Ventimiglia assistiamo soltanto a del gran cemento come unico orizzonte possibile. Che è anche la misura della nostra politica cittadina, che ha perso qualsiasi forma di spinta creativa e di sguardo strutturato al futuro”.