Ventimiglia: venerdì prossimo il Consiglio comunale, in discussione il Taser e un complesso a 'Terre Bianche'

E’ stato convocato per venerdì prossimo alle 19 il Consiglio comunale di Ventimiglia.

L’assise si aprirà con le comunicazioni del sindaco, che saranno seguite dal ‘Question time’ con mozioni, interpellanze ed interrogazioni.

All’ordine del giorno due variazioni al bilancio di previsione 2024/2026, il regolamento per la sperimentazione del Tase per la Polizia Locale e, infine, la sottoscrizione dell’accordo di programma promosso dal comune, per la realizzazione di un complesso di interventi in località ‘Terre bianche’ all’ex cava Grimaldi. La pratica, infatti, comporta varianti al Puc e modifiche al Ptcp.