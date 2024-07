Dimissioni Toti: inizia il viaggio della Liguria verso il voto, le segreterie chiamate a scegliere i candidati

Le dimissioni di Giovanni Toti hanno gettato scompiglio nella politica, a livello regionale e non solo. Da tempo si aveva la sensazione che l'epilogo di tutta la vicenda che ha riguardato l'ormai ex presidente della regione Liguria sarebbe stato questo, ma fino a quando non arriva l'ufficialità la percezione è sicuramente diversa.

Anche le segreterie provinciali dei partiti di Imperia avevano atteso prima di valutare attivamente come orientarsi, perché, come sottolineano praticamente tutti i segretari, fino a quando non fosse stata ufficiale la rinuncia di Toti lavorare sulle elezioni sarebbe stato prematuro.