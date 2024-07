Dimissioni Toti, FDI Liguria: "Ha rilanciato la Liguria, ora ai liguri scelta tra crescita o immobilismo"

“Ringraziamo Giovanni Toti per il lavoro svolto in questi nove anni; ha ereditato una Liguria messa in ginocchio dalle giunte di sinistra e l'ha rilanciata con grande forza, investendo su infrastrutture, sviluppo turistico e crescita economica.

A breve i liguri saranno chiamati a scegliere tra continuare ad andare avanti, o restituire la Regione ad una sinistra che ha tenuto in ostaggio la Liguria per decenni e riporterebbe indietro le lancette della storia".

Lo affermano in una nota il coordinatore regionale di FDI, on. Matteo Rosso, il sen. Gianni Berrino, l'on. Maria Grazia Frijia, gli assessori della giunta regionale ligure Simona Ferro e Augusto Sartori, il capogruppo in Regione Stefano Balleari e la consigliera Veronica Russo.