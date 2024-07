Progetto Comune interviene dopo le dimissioni di Toti: “Siamo pronti per la sfida delle elezioni regionali”

"Con le dimissioni di Giovanni Toti da Presidente si concludono finalmente i 9 anni e mezzo più bui nella storia della nostra regione, malamente governata a discapito dei cittadini".

Sono le parole di Progetto Comune di Sanremo, pronta con la nuova idea per la Regione: "D’altronde da un allora aspirante Presidente - prosegue - che dichiarava la localizzazione di Novi Ligure in Liguria non ci si poteva aspettare altro se non la pochezza nell’attività di governo, da parte sua e della sua maggioranza. L’ex Presidente Toti sarà ricordato soprattutto per aver smantellato a colpi di piccone la sanità pubblica in Liguria a beneficio degli operatori privati, incrementando la spesa ma diminuendo le prestazioni e il numero di medici e di infermieri causando danni incalcolabili alle cittadine ed ai cittadini costretti a non curarsi o ad emigrare nelle regioni vicine. Il giudizio sull’attività dell’ex Presidente e della sua maggioranza prescinde dalle inchieste giudiziarie, per le quali è competente la magistratura, ma è un giudizio politico sulla incapacità di amministrare per il bene dei cittadini".

"E’ giunta finalmente l’occasione per ribaltare la situazione - va avanti Progetto Comune - e dare un Governo che guardi al benessere delle cittadine e dei cittadini della Liguria. Bisogna affrontare le elezioni regionali con l'attenzione ai diritti sociali e al welfare garantendo una qualità della vita dignitosa per tutti. È necessario promuovere politiche ambientali sostenibili, in linea con la lotta al cambiamento climatico, per salvaguardare il nostro futuro. La sinistra deve concentrarsi su una sanità pubblica accessibile e di qualità. Inoltre, è cruciale sostenere il lavoro e i diritti dei lavoratori, con particolare attenzione ai giovani e alle donne. Proposte che incentivino l'economia circolare e l'innovazione possono rappresentare la chiave per uno sviluppo sostenibile. La sinistra deve farsi portavoce di una giustizia sociale che combatta le disuguaglianze e promuova la solidarietà".

"Dopo l’esperienza alle elezioni amministrative del Comune di Sanremo - termina - siamo pronti ad affrontare la sfida delle elezioni regionali portando il proprio contributo di forza politica orgogliosamente e ostinatamente di sinistra