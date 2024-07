Sanremo, il sindaco al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: ok alle telecamere di corso Garibaldi

Questa mattina il sindaco Alessandro Mager, accompagnato dal Comandante della Polizia locale Fulvio Asconio, ha partecipato alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolta in Prefettura.

Un vertice per affrontare il tema sicurezza a Sanremo, con particolare attenzione ad alcuni episodi di microcriminalità e accattonaggio molesto che interessano corso Garibaldi.

“Ringrazio il prefetto Valerio Massimo Romeo e i rappresentanti provinciali delle Forze dell’ordine per la costante attenzione nei confronti della città e del territorio – dichiara il sindaco – e per aver inserito all’ordine del giorno del Comitato i punti che interessano Sanremo. E’ stata l’occasione per trasmettere al tavolo di lavoro la comprensibile istanza dei cittadini per un maggior controllo del territorio, ottenendo precise rassicurazioni. Dal canto nostro, di concerto con il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande, abbiamo già predisposto un progetto di potenziamento del sistema di controllo tramite telecamere in corso Garibaldi che è stato sottoposto, con esito positivo, al vaglio della Prefettura. Un’iniziativa che permette di dare una prima risposta ai cittadini e alle Forze dell’ordine. Questa mattina è stato affrontato anche il fenomeno dell’accattonaggio molesto, oggetto di azioni di sorveglianza e di intervento che il Corpo di Polizia locale porta avanti quotidianamente per assicurare decoro e sicurezza alla città”.