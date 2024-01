Autovelox sulla Statale 20 a Trucco di Ventimiglia: deputata francese scrive al Prefetto di Nizza

C'è anche una lettera della deputata delle Alpi Marittime, Alexandra Masson, al prefetto di Nizza, Hugues Moutouh, in modo da prendere in mano la situazione relativa all’autovelox di Trucco, sulla Statale 20 a Ventimiglia.

Nella lettera, come più volte evidenziato anche nei mesi scorsi, c’è il limite di velocità, che è di 50 chilometri all'ora, mentre dovrebbe essere di 70 chilometri orari.

La deputata francese ha scritto di moltissimi verbali che arrivano quattro o cinque mesi dopo e che ci sono molti residenti della Costa Azzurra che hanno ricevuto decine di sanzioni, visto che si recano più volte in territorio italiano. La deputata ha segnalato come ci siano molte aziende francesi più volte prese di mira dal velox ma anche una compagnia di scuolabus che si sposta tra Mentone, Breil sur Roya e Tenda, che ha già accumulato multe per diverse decine di migliaia di euro.

Ci sarebbero anche diversi trasportatori che non vogliono più effettuare consegne in quella zona.