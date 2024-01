Ventimiglia: due petizioni da 1.500 firme da un gruppo francese per l'autovelox 'killer' di Porra

Il gruppo francese ‘Les usagers de la route Tende-Vintimille, sur-verbalisés et en sursis’, tramite l’Avvocato Mazzola, ha depositato in Comune a Ventimiglia (e trasmesso per conoscenza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) una petizione sottoscritta in 15 giorni da oltre 1.300 persone.

Nel documento si chiede l’annullamento di tutti i verbali e la disattivazione dell’autovelox al km 145+027 della Statale 20 (Porra), sulla scorta di rilievi che attengono sia al momento della nascita del rapporto con il privato, sia al momento dell’attivazione dell’autovelox (estate 2023), sia alle attuali modalità di contestazione.

Nel contempo è stata consegnata anche la prima petizione (risalente all’epoca dell’attivazione del congegno e condivisa da residenti di Airole, Olivetta, Camporosso e delle Frazioni di Ventimiglia interessate) in cui si chiedeva la fissazione del limite di velocità a 70 km/h. La richiesta risulterebbe condivisa anche dal Sindaco di Ventimiglia, che, allo scopo di sanzionare solo le condotte realmente pericolose, l’avrebbe sottoposta ad Anas. Nondimeno la velocità è rimasta di 50 km/h e l'autovelox continua a funzionare, stante il fatto che l’ente proprietario della strada non gli avrebbe ancora risposto.

Il problema consiste nel fatto che i primi verbali sono stati notificati tutti insieme, agli italiani poco prima dei 90 giorni e circa 5 mesi dopo agli stranieri, che in questo caso sono principalmente francesi e monegaschi, ma anche olandesi e svedesi (che in quel periodo si trovavano in vacanza in val Roya), perciò i gruppi di protesta di diverse nazionalità stanno facendo fronte comune.

A quanto è emerso sarebbero stati notificati ben 38.854 verbali in circa 6 mesi, per lo più ai danni degli abitanti dell'entroterra della Val Roya, già pesantemente penalizzati dalla chiusura del valico di Tenda e da lavori intermittenti nella galleria di Trucco. Qualche automobilista, nelle feste natalizie, ha ricevuto sanzioni per diverse migliaia di euro. Alcuni hanno pagato, altri hanno presentato ricorso.

Dichiara il legale: “Confidiamo che i motivi addotti vengano attentamente valutati dal Comune e che la vicenda possa trovare presto una soluzione, senza ulteriori strascichi legali”.