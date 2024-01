Ventimiglia: autovelox di Trucco, un lettore risponde alla Deputata francese Masson

Un nostro lettore di Ventimiglia, Riccardo, ci ha scritto dopo aver letto le lamentele della deputata delle Alpi Marittime Masson per l’autovelox di Trucco:

“Vorrei chiedere alla Deputata dove si trovava quando la Francia, a seguito dell’accordo bilaterale stipulato con l’Italia circa la collaborazione a fornire i dati degli automobilistici relativamente ad alcune infrazioni fra cui quelli di eccesso di velocità rilevati con gli autovelox, quando venivano notificate agli italiani decine di multe retroattive. A me ne sono state notificate una dozzina (velocità stimate di 51/52 km orari su tratta dove era previsto il limite dei 50 (Menton Garavan) per un importo che superava in totale i mille euro e tutte sul lungomare di Mentone. Recatomi al Bureau des Impots per chiarimenti circa le notifiche relative alle infrazioni avvenute più di sei mesi prima, mi veniva risposto, in tono anche sgarbato, di rivolgermi alla Polizia o fare ricorso. Dico alla deputata francese che chi è causa del suo mal pianga se stesso”.