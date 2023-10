Autovelox sulla Statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja, Marco Mazzola: “Servono solo a fare cassa!”

"Su un breve tratto di strada, di circa 15 km, da Ventimiglia al confine di Stato di Fanghetto, sono disseminati 2 autovelox fissi nel Comune di Ventimiglia (Cavalcavia e Porra) e fino a 3 postazioni mobili (Trucco di Ventimiglia, Airole ed Olivetta San Michele).

In particolare l’autovelox fisso alla chilometrica 145+027 non pare motivato da ragioni di sicurezza, giacché il pericolo è nei centri abitati attraversati dalla strada e tuttora sprovvisti di marciapiede.

Quell’autovelox, semmai, è posizionato in un luogo ideale per far cassa e crea un pericolo, giacché impone improvvise frenate prima di un rettilineo e dopo un centro abitato.

Anche le postazioni mobili nei rettilinei di Trucco e di Airole non paiono motivate da ragioni di sicurezza.

Dal momento, ormai risalente, della chiusura del valico di Tenda, gli utenti di quel tratto sono solo gli abitanti di Olivetta San Michele e di Airole, nonché le persone che debbono recarsi in quei Comuni od in quelli, altrettanti piccoli, oltre frontiera.

Mi pare dunque il caso di denunciare un uso selvaggio degli autovelox, fissi e mobili, ai danni di una popolazione già pesantemente colpita dalla chiusura del tunnel e gravi disagi (es. 20 minuti di attesa PER ANNI dinanzi ad un semaforo di tanto in tanto ripristinato).

ll Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, aveva reso nota l’intenzione del Governo di scongiurare l’utilizzo degli autovelox per far cassa e di impiegarli esclusivamente per mantenere la sicurezza stradale.

Attendiamo che alle parole seguano i fatti

Avv. Marco Mazzola".