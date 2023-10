Autovelox di Porra, le perplessità di una nostra lettrice in merito ai cartelli

La nostra lettrice Luisa Pozzoni ci scrive per sollevare una questione relativa al nuovo autovelox di Porra.

Dopo lo sconforto per le migliaia di contravvenzioni ricevute ora gli automobilisti possono prepararsi per tempo a rispettare il limite dei 50 km orari all’autovelox di Porra. Prima del mese di ottobre 2023 il limite dei 50 km, a circa una decina di metri dall’autovelox, obbligava i guidatori ad abbassare, con incaute frenate, la velocità da 70, indicata dai due cartelli precedenti accompagnati da “controllo elettronico della velocità”, a 50. La difficoltà oggettiva in questi casi è razionalmente impossibile. Ad ottobre finalmente è ragionevolmente possibile poiché tutti i cartelli “divieto di superare 70” sono stati sostituiti da “divieto superamento 50”. In ritardo certo rispetto alle migliaia di multe. Sorge spontanea la domanda: nei mesi di luglio, agosto, settembre, prima dei nuovi divieti abbassati da 70 a 50 km orari, le numerose contravvenzioni ricevute dagli automobilisti sono lecite, giuste, rigorosamente accettabili?