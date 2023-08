Bordighera, parcheggi a pagamento sulla spianata del Capo: i cittadini protestano in consiglio comunale (Foto e video)

Sbarca in consiglio comunale a Bordighera una protesta dei cittadini contro la decisione dell'Amministrazione comunale di rendere a pagamento i parcheggi alla Spianata del Capo.

I residenti, che hanno anche avviato una petizione (QUI) che si può firmare dal tabacchino della città alta, chiedono di far tornare gli stalli gratuiti o, almeno, una parte di essi.

“Siamo già penalizzati per i molti ristoranti - dicono i manifestanti - e, tra l’altro, sembra che sia un lascito della Regina Margherita per il popolo. Mancano i parcheggi bianchi e in molti non ce la possono fare, senza tenere conto dei molti lavoratori del paese alto. Se vogliono lascino alcuni stalli blu ma gli altri come fanno? Siamo arrabbiatissimi”.