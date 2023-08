Consiglio comunale, Bordighera mette in vendita i parcheggi dell’autorimessa di via Canova

Ventisei parcheggi dell’autorimessa comunale di via Canova a Bordighera saranno messi in vendita per 25mila euro l'uno. Questa sera in consiglio comunale è stato, infatti, approvato con dieci voti a favore e quattro contrari l'aggiornamento al piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari.

"La pratica patrimonio riguarda il piano delle alienazioni immobiliari per l'anno 2023-2025 e nello specifico l'autorimessa in via Canova che comprende ventisei posti auto di dodici metri e mezzo ciascuno" - illustra l'assessore Melina Rodà - "Il valore è s tato stimato dall'ufficio delle Entrate sul costo di 25mila euro l'uno".

Contrari i consiglieri di minoranza Alessandro Albanese, Giuseppe Trucchi, Fulvio Debenedetti e Massimiliano Bassi. "Parliamo dei ventisei posti sotto la San Paolo e secondo me questo è un grande errore perché questa zona ha già un equilibrio precario, specialmente per le scuole" - commenta il consigliere comunale di minoranza Alessandro Albanese - "Vendendoli e privatizzandoli si va a congestionare una situazione già precaria. Io sono completamente in disaccordo. E' un grosso errore. L'urbanistica deve seguire l'andamento della città. Invece di aumentare i parcheggi, li togliamo".

"Il parcheggio è molto utilizzato e trovare parcheggi è un problema molto importante" - aggiunge il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi - "Vendiamo parcheggi ai privati in pieno centro quando siamo alla ricerca di parcheggi, qual è il motivo? Fare cassa? Voterò contrario".