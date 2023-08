Consiglio comunale a Bordighera, Ingenito: "Oltre 2 milioni di euro per strade, verde pubblico, sicurezza, edilizia scolastica e cimiteri" (Foto)

A Bordighera oltre 2.200.000 euro di investimenti per strade, verde pubblico, sicurezza, edilizia scolastica e cimiteri: è quanto previsto dall’Amministrazione Ingenito nella quinta e sesta variazione del bilancio 2023/2024/2025, approvate questa sera in Consiglio comunale.

"Ammonta a 390.000 euro lo stanziamento dedicato alla rete viaria cittadina. La quota maggiore (200.000 euro) concerne la sistemazione di via Bigarella con il rifacimento del manto stradale, dei marciapiedi, della segnaletica orizzontale. Per il proseguimento del piano asfalti avviato nel precedente mandato sono stati impegnati 150.000 euro, mentre 40.000 euro sono stati destinati alla progettazione della riqualificazione di via Cagliari" - dice il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito.

"Si conferma l’attenzione per le aree verdi e, dopo la manutenzione straordinaria dei Giardini Winter appena effettuata, l’Amministrazione ha scelto di investire 300.000 euro per il primo lotto del rifacimento dei camminamenti della Pineta e 100.000 euro per interventi nei parchi e nei giardini del centro" - aggiunge il primo cittadino - "Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, sono stati stanziati 990.000 euro (di cui 634.000 euro assegnati da Regione Liguria con bando Filse) per l’efficientamento energetico delle scuole di via Pelloux; sono comprese, tra l’altro, la sostituzione di tutti i serramenti e dei portoncini di ingresso, la coibentazione della copertura ed il rifacimento del manto in tegole".

"Pensata invece per i più piccoli e per le famiglie la spesa di 20.000 euro per l’acquisto di nuove attrezzature per la riqualificazione dell’area giochi di via Pasteur. La sicurezza rimane un tema centrale e per questo l’Amministrazione ha finanziato con 290.000 euro l’ulteriore implementazione del sistema di videosorveglianza, che verrà impiegato anche per monitorare le ecoisole per la raccolta differenziata dei rifiuti" - sottolinea Ingenito - "Tra le altre voci, infine, è compreso un investimento di 110.000 euro per la manutenzione straordinaria dei cimiteri cittadini e la progettazione della ricostruzione del muro del cimitero di Sasso".