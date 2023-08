Consiglio comunale a Bordighera, corretto conferimento dei rifiuti: approvate integrazioni al regolamento di polizia urbana

Approvate all'unanimità, durante la seduta del consiglio comunale di Bordighera odierna, le integrazioni al regolamento di polizia urbana volute dall’Amministrazione Ingenito per rendere ancora più puntuale l’informazione rivolta a cittadini e turisti in merito al corretto conferimento dei rifiuti.

"A breve amministratori di condominio e proprietari di immobili destinati a casa vacanze o affitto saranno tenuti ad esporre modalità e tempi per lo smaltimento nonché le sanzioni previste in caso di inosservanza delle disposizioni. In particolare, sono stati aggiunti due nuovi commi all’articolo 7 del regolamento" - illustra l'assessore Giovanni Allavena.

"Gli amministratori di condominio avranno l'obbligo di riportare nella bacheca dell’atrio di ogni stabile, in modo visibile, le principali regole del conferimento dei rifiuti, i giorni di raccolta e le sanzioni, con un link che rimandi al Regolamento Comunale (comma 6)" - fa sapere - "I proprietari degli immobili che vengono destinati a casa vacanze o affitto avranno, invece, l'obbligo di esporre nell’ingresso o comunque in un luogo ben visibile dell’alloggio un foglio illustrativo che riporti le principali regole del conferimento dei rifiuti, i giorni di raccolta e le sanzioni, con un link che rimandi al Regolamento Comunale (comma 7).

“L’auspicio è che si crei una sempre maggiore collaborazione tra Comune, proprietari e ospiti per evitare situazioni poco piacevoli, talvolta di degrado, per l’abbandono dei rifiuti anche nei cestini gettacarte" - conclude.