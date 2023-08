Approvata all’unanimità, in consiglio comunale a Bordighera, la pratica sull’acquisizione di una porzione di terreno per l’allargamento della sede stradale di via Sapergo.

“L'amministratore del condominio Le Ginestre si è reso disponibile a donare gratuitamente un pezzo di terra per consentire l’allargamento della sede stradale di via Sapergo” - annuncia il vicesindaco di Bordighera Marco Laganà durante la seduta del consiglio comunale andata in scena in serata.