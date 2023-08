Bordighera, parcheggi a pagamento sulla spianata del Capo. Trucchi propone: "Abbonamento non superiore a 15 euro al mese"

"Ho avuto modo di leggere sugli organi di informazione le notizie relative al parcheggio del Capo di Bordighera Alta che tante polemiche sta suscitando tra l'Amministrazione comunale e i cittadini residenti nel paese alto. Non ho potuto purtroppo partecipare alla riunione che il Sindaco aveva indetto per giovedì 17 poiché ero fuori sede e impossibilitato a rientrare. Avrei preso parte molto volentieri a tale incontro anche nell'ipotesi prospettata dal Sindaco, per la verità anomala e sorprendente, di una trasmissione della stessa per via Facebook" - commenta il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi riferendosi all'incontro, che si sarebbe dovuto svolgere ieri pomeriggio in Comune a Bordighera, sui parcheggi del Capo, diventati a pagamento.

"Sarebbe stata un'ottima occasione per spiegare che la richiesta depositata dall'opposizione di annullare la delibera relativa ai parcheggi non vuole in alcun modo offendere gli uffici comunali ma è un normale atto amministrativo propedeutico ad un più collaborativo colloquio tra maggioranza, minoranza e cittadini circa le migliori decisioni da prendere" - sottolinea Trucchi - "Colgo questa occasione per presentare sin da subito un'idea che merita di essere verificata. Si potrebbe confermare un piano di parcheggi a pagamento ma garantendo ai residenti la possibilità di abbonamenti a basso costo in numero di due abbonamenti per ogni nucleo famigliare come massimo possibile. Per essere concreti prevedendo un costo per ogni abbonamento non superiore a 15 euro al mese".

"Rendo noto che questa soluzione è quella applicata in numerosi comuni italiani come Torino, Genova, Alessandria, Modena e Cagliari. Il Sindaco e l'Assessore verifichino le informazioni e valutino se non sia il caso di venire incontro ai cittadini" - dice il consigliere di Insieme.