Bordighera: prevista la protesta dei residenti stasera in Consiglio per il parcheggio alla Spianata del Capo

E’ prevista una serie di proteste, questa sera in Consiglio comunale a Bordighera, da parte dei residenti della città alta contro la decisione rendere a pagamento i parcheggi alla Spianata del Capo.

L’appello è stato lanciato dagli stessi residenti, che hanno anche avviato una petizione da firmare in alcuni esercizi della città. Residenti e turisti protesteranno, infatti, per far tornare gli stalli gratuiti o, almeno, una parte di essi.

Negli ultimi giorni il comune ha infatti fatto partire la pubblicità degli abbonamenti che vengono proposti a 45 euro al mese per i residenti e 60 per i non residenti, con la possibilità di sottoscrivere gli stessi su base annuale, rispettivamente a 400 e 500 euro.