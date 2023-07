Vallecrosia, battibecchi e toni accesi in consiglio comunale tra minoranza e maggioranza (Foto e video)

Battibecchi e toni accesi hanno caratterizzato il secondo consiglio comunale del nuovo mandato dell’Amministrazione Biasi andato in scena ieri sera. Durante la seduta sono stati affrontati 19 punti all’ordine del giorno. “Dopo sei ore di consiglio una delle tematiche che ho appreso è che si mettono troppe cose sul personalismo. Ho assistito a un abbandono dell’aula per poca democrazia” - ha dichiarato il sindaco Armando Biasi alla conclusione della seduta - ”La cosa importante è che si sia votato all’unanimità l’ampliamento della casa Rachele, tra le migliori strutture in Liguria, e che si sia votato l’assestamento generale di bilancio e della salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2023“

Nel corso del consiglio comunale il gruppo consiliare Perri Sindaco si è alzato e ha lasciato l’aula. “Abbiamo lasciato la seduta perché abbiamo cercato in tutti i modi di dare un’apertura e una collaborazione, come minoranza, alla maggioranza ma nuovamente abbiamo trovato una chiusura totale da parte del sindaco, degli assessori e di tutta la maggioranza visto che non ci hanno ascoltato” - ha detto il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri - “Continuano a metterci dei bavagli perché non possiamo dire le nostre proposte”.

“Sono rimasto perché credo che svolgere il ruolo di consigliere comunale sia quello di rimanere all’interno del consiglio comunale e delle commissioni per svolgere il proprio incarico al meglio” - ha commentato alla fine della seduta il consigliere comunale di minoranza Cristian Quesada che non ha lasciato l’aula insieme agli altri consiglieri di opposizione - “Emerge che è un consiglio comunale che vede molto i personalismi rispetto al merito“.