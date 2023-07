Vallecrosia, manifestazioni e sviluppo marketing territoriale: le interpellanze del consigliere Perri

Il gruppo consiliare Perri Sindaco, durante il consiglio comunale odierno di Vallecrosia, ha presentato interpellanze anche sul calendario eventi e manifestazioni del 2023 e sullo sviluppo marketing territoriale della città della famiglia.

“Vallecrosia non ha partorito negli anni nessun evento fuori da quello del calendario, formati da eventi creati dieci anni fa. Oggi vediamo il nulla. Ho portato il calendario di Grimaldi che ha creato una bellissima brochure con eventi di un certo livello per la frazione di Ventimiglia. Vallecrosia non è capace di fare una proposta di questa natura? Non è capace di pensare eventi di qualità?“ - dichiara il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri riferendosi al calendario degli eventi e delle manifestazioni previsti per il 2023 - “Non c’è promozione turistica. Serve mettere dei fondi perché se non ci sono fondi non si possono fare grandi eventi. Avete chiesto il contributo per i fuochi alla fondazione Zitomiski. Il comune deve creare i fondi e non chiederli alle associazioni, che bisogna aiutare. Gli eventi devono lasciare il segno”.

“La mia volontà è quella di potenziare gli eventi simbolo della città, che è già un punto di partenza, utilizzando i fondi a mia disposizione” - ha replicato l’assessore Pino Ierace - “Vorrei aumentare gli eventi mettendo a calendario altri due in momenti in cui non c’è nulla in calendario. Accetto le proposte della minoranza affinché la città sia più attrattiva. Al momento non ci sono in programma altri eventi oltre a quelli già in calendario”.

Il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri parlando dello sviluppo marketing territoriale ha detto: “Il comune di Vallecrosia non ha mai avuto bisogno di una figura che curava eventi ed iniziative, gestiva conferenze stampa e i rapporti con la stampa ma ora abbiamo saputo che il sindaco cerca una persona che possa ricoprire questo incarico. I funzionari hanno sempre svolto il ruolo di ufficio stampa e poi che cosa dobbiamo promuovere? Chiediamo, visto che non abbiamo visto una manifestazione di interesse che richieda cv e competenze, come fa il sindaco a scegliere una persona? C’è una scadenza entro la quale si può presentare un curriculum oppure c'è già una figura identificata e pronta ad entrare che avete già selezionato? Un cv è arrivato e tante persone ci hanno chiesto come possono fare per mandare la propria candidatura. Impegneremo dei fondi di bilancio per fare dei comunicati stampa e fare riunioni ma non abbiamo fondi da dare all’assessore per fare qualche evento. Vogliamo sapere cosa si deve fare per poter essere scelti. Secondo me è una figura che non serve“.

“La Giunta su indicazione della maggioranza ha necessità di dotarsi di un ufficio che deve fare promozione. E’ l’indirizzo di una volontà, se c’è la copertura economica, che prevede la crescita del marketing territoriale” - ha risposto il sindaco Armando Biasi - “Serve una persona che vada a cercare fondi per la promozione turistica e marketing. Il sindaco non sceglie nessuno. Sarà competenza del funzionario”.